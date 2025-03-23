Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом

Эти картофельные оладьи с цветной капустой исчезают со стола в мгновение ока. Они просты в приготовлении и вкусны даже в холодном виде.
Сочетание картофеля и цветной капусты прекрасно в любом виде, и этот рецепт картофельных оладий подтверждает это. Картофельные оладьи и оладьи из цветной капусты — популярные блюда чешской кухни, пишет dumazahrada. cz, а этот рецепт объединяет их в одном блюде. Одно из главных преимуществ — отсутствие необходимости предварительно варить цветную капусту. Достаточно натереть её на терке и добавить в тесто, чтобы сохранить натуральный вкус и текстуру. Если вы предпочитаете более здоровый вариант, можно приготовить оладьи в духовке или фритюрнице, используя бумагу для выпечки или силиконовую форму.
Травы и специи
Для базового рецепта вам понадобятся картофель, цветная капуста, яйца, мука и молоко. Для приправы используйте соль, перец и свежую зелень: петрушку, зеленый лук или кинзу. Не забудьте про чеснок — одного зубчика будет достаточно, но количество можно регулировать по вкусу. Также можно добавить немного мускатного ореха или перца чили для пикантности. Чтобы увеличить содержание клетчатки, замените часть муки на овсяные хлопья мелкого помола или измельченную овсянку.
Оладьи из цветной капусты и картофеля
Ингредиенты:
Приготовление:
Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.
Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.
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