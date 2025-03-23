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Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом

2:27
Еда

Эти картофельные оладьи с цветной капустой исчезают со стола в мгновение ока. Они просты в приготовлении и вкусны даже в холодном виде.

Картофельные биточки
Фото: commons.wikimedia.org by Daniel Spils, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Картофельные биточки

Сочетание картофеля и цветной капусты прекрасно в любом виде, и этот рецепт картофельных оладий подтверждает это. Картофельные оладьи и оладьи из цветной капусты — популярные блюда чешской кухни, пишет dumazahrada. cz, а этот рецепт объединяет их в одном блюде. Одно из главных преимуществ — отсутствие необходимости предварительно варить цветную капусту. Достаточно натереть её на терке и добавить в тесто, чтобы сохранить натуральный вкус и текстуру. Если вы предпочитаете более здоровый вариант, можно приготовить оладьи в духовке или фритюрнице, используя бумагу для выпечки или силиконовую форму.

Травы и специи

Для базового рецепта вам понадобятся картофель, цветная капуста, яйца, мука и молоко. Для приправы используйте соль, перец и свежую зелень: петрушку, зеленый лук или кинзу. Не забудьте про чеснок — одного зубчика будет достаточно, но количество можно регулировать по вкусу. Также можно добавить немного мускатного ореха или перца чили для пикантности. Чтобы увеличить содержание клетчатки, замените часть муки на овсяные хлопья мелкого помола или измельченную овсянку.

Оладьи из цветной капусты и картофеля

Ингредиенты:

  • 500 г цветной капусты
  • 300 г сырого картофеля
  • 2 крупных яйца
  • 150 г муки
  • 100 мл молока
  • 1 зубчик чеснока
  • 1 пучок зеленого лука
  • горсть свежей петрушки
  • соль, перец
  • растительное масло для жарки

Приготовление:

  1. Натрите сырую цветную капусту на крупной терке и картофель на мелкой терке.
  2. В миске смешайте натертые овощи с яйцами, молоком, мукой, зеленью и измельченным чесноком.
  3. Приправьте солью и перцем по вкусу.
  4. Разогрейте масло в сковороде.
  5. С помощью половника сформируйте небольшие оладьи и обжарьте их до золотистой корочки с двух сторон.
  6. Переложите готовые оладьи на тарелку с бумажными полотенцами, чтобы удалить лишний жир.

Уточнения

Ола́дьи (др.-греч. ἐλάδιον — масло) — мучные изделия, выпекаемые (обжариваемые) из дрожжевого теста на сковороде.

Цветна́я капу́ста — распространённая овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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