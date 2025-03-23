Праздничный стол в Советском Союзе редко обходился без сладостей, которые готовили дома или доставали "по случаю".
Несмотря на дефицит и ограниченный выбор, хозяйки умели радовать гостей вкусными угощениями. Вот ТОП-5 сладких угощений на праздник в СССР, которые были особенно популярны.
1. Торт "Наполеон"
Настоящий король праздничного стола. Готовился из тонких слоёв теста и заварного крема.
Хозяйки передавали рецепты из поколения в поколение. Часто украшался тёртым тестом или сахарной пудрой.
2. Домашний торт из печенья и сгущёнки
Быстрый и вкусный вариант без выпечки. Песочное печенье перекладывалось слоями со сгущёнкой или масляным кремом.
Украшался шоколадной глазурью или орешками. Часто готовился детьми вместе с мамами и бабушками.
3. "Картошка" из бисквита или печенья
Простое и сытное лакомство. Измельчённое печенье смешивали с маслом, сгущёнкой и какао.
Придавали форму картошки и обваливали в крошке. Быстро готовилась и всегда исчезала первой со стола.
4. Орешки со сгущенкой
Печенье в форме орешков с начинкой из варёной сгущенки. Часто готовились дома с помощью специальных форм.
5. Шоколадная колбаса
Десерт из печенья, какао и сливочного масла, по форме напоминающий колбасу. Простое и вкусное блюдо.
Эти угощения до сих пор вызывают ностальгию у многих людей, выросших в СССР.
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Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.