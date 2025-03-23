ТОП-5 сладких угощений на праздник в СССР

1:42 Your browser does not support the audio element. Еда

Праздничный стол в Советском Союзе редко обходился без сладостей, которые готовили дома или доставали "по случаю".

Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ торт наполеон

Несмотря на дефицит и ограниченный выбор, хозяйки умели радовать гостей вкусными угощениями. Вот ТОП-5 сладких угощений на праздник в СССР, которые были особенно популярны.

1. Торт "Наполеон"

Настоящий король праздничного стола. Готовился из тонких слоёв теста и заварного крема.

Хозяйки передавали рецепты из поколения в поколение. Часто украшался тёртым тестом или сахарной пудрой.

2. Домашний торт из печенья и сгущёнки

Быстрый и вкусный вариант без выпечки. Песочное печенье перекладывалось слоями со сгущёнкой или масляным кремом.

Украшался шоколадной глазурью или орешками. Часто готовился детьми вместе с мамами и бабушками.

3. "Картошка" из бисквита или печенья

Простое и сытное лакомство. Измельчённое печенье смешивали с маслом, сгущёнкой и какао.

Придавали форму картошки и обваливали в крошке. Быстро готовилась и всегда исчезала первой со стола.

4. Орешки со сгущенкой

Печенье в форме орешков с начинкой из варёной сгущенки. Часто готовились дома с помощью специальных форм.

5. Шоколадная колбаса

Десерт из печенья, какао и сливочного масла, по форме напоминающий колбасу. Простое и вкусное блюдо.

Эти угощения до сих пор вызывают ностальгию у многих людей, выросших в СССР.