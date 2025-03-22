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ТОП-5 ужинов в деревне у бабушки в СССР

1:43
Еда

Деревенские ужины у бабушки в СССР — это особая атмосфера: тепло русской печки, аромат домашней еды и чувство уюта.

Гречневая каша
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Гречневая каша

Простые, сытные и душевные блюда готовились из того, что всегда было под рукой. Вот ТОП-5 ужинов, которые чаще всего подавались в деревне у бабушки — вкусно, по-домашнему и по-настоящему.

1. Картошка с жареным луком и салом

Запечённая или отварная картошка, политая шкварками и луком, обжаренным на сковороде. Часто к ней подавали солёные огурцы или квашеную капусту.

2. Гречневая каша с грибами

Ароматное и полезное блюдо, которое готовилось из гречки, собранных в лесу грибов и лука. Гречка варилась, а грибы обжаривались с луком.

Подавалось с маслом или сметаной.

3. Каша (пшённая, гречневая или перловая)

Часто подавалась с молоком, маслом или подливой из жареного лука. Простая деревенская классика.

4. Тушёная капуста с мясом или картошкой

Нежная капуста с кусочками мяса или колбасы. Иногда — просто с картошкой и томатом.

Запах этого блюда навсегда остаётся в памяти.

5. Рыба, запеченная с картофелем

Лёгкий и полезный ужин, который готовился из свежей рыбы, пойманной в реке, и картофеля, выращенного на огороде.

Рыба запекалась с картофелем и овощами. Подавалось всё с зеленью и сметаной.

Эти ужины — это не просто еда, это воспоминания о детстве, о бабушкиной любви и заботе.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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