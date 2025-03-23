Блюдо за час: курица с рисом по-средиземноморски, которая сразит всех наповал

Приготовьте это простое и ароматное блюдо с курицей и рисом, которое займет у вас менее часа! А какой оно будет источать аромат во время готовки!
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица с рисом
Ингредиенты
Оливковое масло первого отжима
2 крупных куска курицы без кожи и костей
1 зубчик чеснока
250 г помидоров черри, разрезанных пополам
1 крупный жареный красный перец из банки, нарезанный ломтиками
1 ч. л. сладкой копченой паприки
400 г консервированной фасоли, промытой
150 мл горячего куриного бульона (в кубиках)
70 г крупных зеленых оливок без косточек
1 лимон, нарезанный ломтиками
250 г отварного риса (коричневый или белый)
Приготовление
Разогрейте большую сковороду на сильном огне и добавьте оливковое масло. Обжарьте курицу кожей вниз в течение 2–3 минут до хрустящей корочки. Переверните и добавьте чеснок и помидоры, готовьте еще 2–3 минуты. Выньте курицу и отложите.
В ту же сковороду положите красный перец и копченую паприку, жарьте 1 минуту. Добавьте фасоль, бульон и оливки, перемешайте. Верните курицу в сковороду кожей вверх.
Добавьте ломтики лимона (по вкусу) и накройте крышкой. Тушите 10–15 минут, периодически помешивая, до готовности курицы.
За 2 минуты до подачи добавьте отварной рис в сковороду и перемешайте с овощами. Если хотите, разогрейте рис в микроволновке согласно инструкции на упаковке.
Подавайте курицу с рисом на тарелках, украсив лимоном.