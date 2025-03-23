Блюдо за час: курица с рисом по-средиземноморски, которая сразит всех наповал

1:47 Your browser does not support the audio element. Еда

Приготовьте это простое и ароматное блюдо с курицей и рисом, которое займет у вас менее часа! А какой оно будет источать аромат во время готовки!

Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Запечённая курица с рисом

Ингредиенты

Оливковое масло первого отжима

2 крупных куска курицы без кожи и костей

1 зубчик чеснока

250 г помидоров черри, разрезанных пополам

1 крупный жареный красный перец из банки, нарезанный ломтиками

1 ч. л. сладкой копченой паприки

400 г консервированной фасоли, промытой

150 мл горячего куриного бульона (в кубиках)

70 г крупных зеленых оливок без косточек

1 лимон, нарезанный ломтиками

250 г отварного риса (коричневый или белый)

Приготовление

Разогрейте большую сковороду на сильном огне и добавьте оливковое масло. Обжарьте курицу кожей вниз в течение 2–3 минут до хрустящей корочки. Переверните и добавьте чеснок и помидоры, готовьте еще 2–3 минуты. Выньте курицу и отложите. В ту же сковороду положите красный перец и копченую паприку, жарьте 1 минуту. Добавьте фасоль, бульон и оливки, перемешайте. Верните курицу в сковороду кожей вверх. Добавьте ломтики лимона (по вкусу) и накройте крышкой. Тушите 10–15 минут, периодически помешивая, до готовности курицы. За 2 минуты до подачи добавьте отварной рис в сковороду и перемешайте с овощами. Если хотите, разогрейте рис в микроволновке согласно инструкции на упаковке. Подавайте курицу с рисом на тарелках, украсив лимоном.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения.



Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

