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Блюдо за час: курица с рисом по-средиземноморски, которая сразит всех наповал

1:47
Еда

Приготовьте это простое и ароматное блюдо с курицей и рисом, которое займет у вас менее часа! А какой оно будет источать аромат во время готовки!

Запечённая курица с рисом
Фото: flickr.com by jeffreyw, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Запечённая курица с рисом

Ингредиенты

  • Оливковое масло первого отжима
  • 2 крупных куска курицы без кожи и костей
  • 1 зубчик чеснока
  • 250 г помидоров черри, разрезанных пополам
  • 1 крупный жареный красный перец из банки, нарезанный ломтиками
  • 1 ч. л. сладкой копченой паприки
  • 400 г консервированной фасоли, промытой
  • 150 мл горячего куриного бульона (в кубиках)
  • 70 г крупных зеленых оливок без косточек
  • 1 лимон, нарезанный ломтиками
  • 250 г отварного риса (коричневый или белый)

Приготовление

  1. Разогрейте большую сковороду на сильном огне и добавьте оливковое масло. Обжарьте курицу кожей вниз в течение 2–3 минут до хрустящей корочки. Переверните и добавьте чеснок и помидоры, готовьте еще 2–3 минуты. Выньте курицу и отложите.
  2. В ту же сковороду положите красный перец и копченую паприку, жарьте 1 минуту. Добавьте фасоль, бульон и оливки, перемешайте. Верните курицу в сковороду кожей вверх.
  3. Добавьте ломтики лимона (по вкусу) и накройте крышкой. Тушите 10–15 минут, периодически помешивая, до готовности курицы.
  4. За 2 минуты до подачи добавьте отварной рис в сковороду и перемешайте с овощами. Если хотите, разогрейте рис в микроволновке согласно инструкции на упаковке.
  5. Подавайте курицу с рисом на тарелках, украсив лимоном.

Уточнения

Рис — зёрна одноимённого растения.

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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