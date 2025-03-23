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Паника отменяется: вот почему мёд засахаривается и как с этим бороться

1:47
Еда

Многие считают, что если мёд засахарился, то он испортился или является подделкой. Однако это заблуждение. Засахаривание — естественный процесс, который не влияет на полезные свойства продукта.

Разные виды мёда
Фото: Adobe Stock by photosaint, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Разные виды мёда

Какой мёд кристаллизуется быстрее?

Кристаллизация зависит от состава мёда. Чем больше в нём глюкозы, тем быстрее она превращается в кристаллы. Например, цветочный мёд, богатый глюкозой, кристаллизуется быстрее, чем мёд с хвойных деревьев.

Причины засахаривания мёда

Засахаривание происходит из-за кристаллизации глюкозы в сочетании с влагой. Если мёд хранится неправильно, этот процесс может ускориться, сообщает cantina.protothema.gr.

Как предотвратить засахаривание мёда?

Чтобы мёд дольше оставался жидким, его нужно правильно хранить. Для этого:

  • Плотно закрывайте банку крышкой, чтобы избежать попадания воздуха и влаги.
  • Храните мёд в прохладном, тёмном месте без резких запахов.

Как вернуть засахарившийся мёд в жидкое состояние?

Если мёд всё же засахарился, не стоит его выбрасывать. Вот как можно вернуть ему первоначальную консистенцию:

  1. Переставьте банку с мёдом в глубокую кастрюлю, чтобы она полностью погрузилась в воду.
  2. Налейте в кастрюлю горячую воду так, чтобы её уровень был чуть ниже крышки банки.
  3. Оставьте мёд на водяной бане на 20 минут.
  4. Откройте крышку полотенцем, чтобы не обжечься.
  5. Если кристаллы ещё остались, повторите процедуру.
  6. После нескольких минут нагревания мёд снова станет жидким и готовым к употреблению.

Уточнения

Мёд — сладкий, густой, вязкий продукт, вырабатываемый пчёлами и некоторыми другими родственными насекомыми.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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