Не делайте этого: три продукта, которые становятся токсичными после разогрева

Некоторые продукты не рекомендуется разогревать повторно, так как это может быть опасно для здоровья. Хотя многие из нас привыкли разогревать остатки еды, чтобы сэкономить время и силы, важно помнить о потенциальных рисках.
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Чёрный чай
Эксперты греческого издания The Best предупреждают, что при повторном нагревании некоторых продуктов химические соединения могут изменяться, что может привести к образованию токсичных веществ.
Например, щавелевая кислота в шпинате может кристаллизоваться и стать токсичной, увеличивая риск образования камней в почках. Кроме того, при высокой температуре нитраты в шпинате превращаются в нитрозамины, которые связаны с развитием рака. Поэтому диетологи советуют не разогревать шпинат повторно, а употреблять его сразу после приготовления.
Рис также является опасным для повторного разогрева продуктом. Когда варёный рис остывает и помещается в холодильник, в нём могут размножаться бактерии Bacillus cereus. Эти бактерии устойчивы к нагреванию и могут вызвать пищевое отравление с симптомами, такими как диарея, рвота, лихорадка и боль в животе. Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется хранить рис в герметичном контейнере в холодильнике не более двух часов после приготовления.
Ещё один продукт, который не рекомендуется повторно разогревать, — это чай. Танины, содержащиеся в чае, являются мощными антиоксидантами, которые помогают усваивать железо и защищают иммунную систему. Однако при повторном нагревании чай теряет свои полезные свойства и становится более горьким. Кроме того, «спящие» бактерии в чае могут активизироваться, представляя риск для здоровья.
Уточнения
Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.