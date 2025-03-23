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Не делайте этого: три продукта, которые становятся токсичными после разогрева

1:51
Еда

Некоторые продукты не рекомендуется разогревать повторно, так как это может быть опасно для здоровья. Хотя многие из нас привыкли разогревать остатки еды, чтобы сэкономить время и силы, важно помнить о потенциальных рисках.

Чёрный чай
Фото: commons.wikimedia.org by Babak Farrokhi, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Чёрный чай

Эксперты греческого издания The Best предупреждают, что при повторном нагревании некоторых продуктов химические соединения могут изменяться, что может привести к образованию токсичных веществ.

  1. Например, щавелевая кислота в шпинате может кристаллизоваться и стать токсичной, увеличивая риск образования камней в почках. Кроме того, при высокой температуре нитраты в шпинате превращаются в нитрозамины, которые связаны с развитием рака. Поэтому диетологи советуют не разогревать шпинат повторно, а употреблять его сразу после приготовления.
  2. Рис также является опасным для повторного разогрева продуктом. Когда варёный рис остывает и помещается в холодильник, в нём могут размножаться бактерии Bacillus cereus. Эти бактерии устойчивы к нагреванию и могут вызвать пищевое отравление с симптомами, такими как диарея, рвота, лихорадка и боль в животе. Чтобы снизить риск заражения, рекомендуется хранить рис в герметичном контейнере в холодильнике не более двух часов после приготовления.
  3. Ещё один продукт, который не рекомендуется повторно разогревать, — это чай. Танины, содержащиеся в чае, являются мощными антиоксидантами, которые помогают усваивать железо и защищают иммунную систему. Однако при повторном нагревании чай теряет свои полезные свойства и становится более горьким. Кроме того, «спящие» бактерии в чае могут активизироваться, представляя риск для здоровья.

Уточнения

Рис (лат. Orýza) — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства Злаки.
 

Чай — напиток, получаемый варкой, завариванием и/или настаиванием листа чайного куста, который предварительно подготавливается специальным образом.

Шпина́т (лат. Spinacia) — род травянистых растений семейства Амарантовые (Amaranthaceae), в современной классификации помещается в подсемейство Маревые (Chenopodioideae).

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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