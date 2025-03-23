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Запах из детства: готовим нежные дрожжевые булочки с ореховой начинкой, от которых невозможно оторваться

2:12
Еда

Если есть блюдо, мгновенно вызывающее ностальгию, то это нежные булочки со сливочно-ореховой начинкой. Мягкое, сочное дрожжевое тесто с начинкой из грецких орехов, корицы или миндаля — настоящее домашнее лакомство, возвращающее нас в детство, где ароматы из бабушкиной духовки наполняли весь дом.

Шор-гогал
Фото: commons.wikimedia.org by Liya Pyatakova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Шор-гогал

В этом рецепте мы подробно расскажем, как приготовить это классическое блюдо. Начнем!

Ингредиенты:

Для теста:

  • 500 г муки
  • 2 ст. л. дрожжей
  • 2 ст. л. сахара
  • 1 щепотка соли
  • 250 мл теплого молока
  • 100 г сливочного масла

Для начинки:

  • 20 г сливочного масла
  • 20 г сахарной пудры
  • 20 г молотого миндаля

Для смазывания:

  • 200 мл сливок
  • 2 ст. л. сахарной пудры

Приготовление

  1. В небольшой емкости смешайте 1 ст. л. теплого молока с сахаром. Добавьте муку (300 г), сахар (1 ст. л.) и соль. Замесите мягкое тесто, при необходимости добавляя еще немного теплого молока или воды. Как только тесто начнет отставать от стенок миски, добавьте растопленное теплое масло (75 г).
  2. Сформируйте из теста буханку, накройте и оставьте в теплом месте, пока оно не увеличится вдвое.
  3. Формирование рулета: разделите поднявшееся тесто на две части и раскатайте каждую в тонкий пласт. Для начинки смешайте мягкое сливочное масло (20 г) с сахарной пудрой до образования кремообразной массы, затем добавьте молотый миндаль. Выложите начинку на тесто, сверните его рулетом и нарежьте ломтиками толщиной 2-3 см. Выложите на смазанный маслом противень и оставьте для расстойки.
  4. Разогрейте духовку до 180 градусов. Выпекайте рулеты до золотистой корочки, примерно 30 минут. В середине выпекания смажьте поверхность взбитыми сливками (200 мл).

Уточнения

Дрожжево́е те́сто — полуфабрикат; готовится из муки, воды и дрожжей.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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