Парадокс мидий: закрытые могут быть безопаснее раскрытых

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Кажется, каждый хоть раз слышал: "Если мидия после варки осталась закрытой, лучше её не есть". Но на самом деле, это не более чем распространённый миф, который часто лишает нас вкусного блюда.

Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Шашлык из мидий

Закрытая мидия: есть или не есть

Кулинарный опыт ресторанов и домашние эксперименты показывают, что закрытые раковины — далеко не всегда признак опасности. Причин, по которым мидия не раскрывается, может быть несколько:

особенности её строения;

недостаток влаги при хранении;

слишком плотные створки, которые открываются с задержкой.

Как проверить закрытую мидию

Если створки остались плотно сжатыми после приготовления, постучите по раковине. Хорошая мидия медленно приоткроется. Но если моллюск не реагирует, а внутри слышен неприятный запах или чувствуется пустота, такой экземпляр лучше выбросить.

Опаснее раскрытые мидии до готовки

Настоящая опасность таится в моллюсках, которые уже были открыты до термообработки. Трещины, повреждения раковин и подозрительный запах сигнализируют, что мидия погибла раньше времени. В таком случае не стоит рисковать.

Идеальная мидия: какая она

Хороший моллюск пахнет морем, его раковина целая, а мясо после готовки упругое и нежное. Иногда закрытые мидии оказываются даже вкуснее раскрытых, а слепое следование мифам лишает нас удовольствия.

Проверяйте закрытые мидии правильно и не бойтесь экспериментировать. Тогда вы откроете для себя новые вкусы, избегая ненужных потерь.

Уточнения

Ми́дии (лат. Mytilus) — род морских двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae). Известны в ископаемом виде.



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