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Парадокс мидий: закрытые могут быть безопаснее раскрытых

1:41
Еда

Кажется, каждый хоть раз слышал: "Если мидия после варки осталась закрытой, лучше её не есть". Но на самом деле, это не более чем распространённый миф, который часто лишает нас вкусного блюда.

Шашлык из мидий
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Шашлык из мидий

Закрытая мидия: есть или не есть

Кулинарный опыт ресторанов и домашние эксперименты показывают, что закрытые раковины — далеко не всегда признак опасности. Причин, по которым мидия не раскрывается, может быть несколько:

  • особенности её строения;

  • недостаток влаги при хранении;

  • слишком плотные створки, которые открываются с задержкой.

Как проверить закрытую мидию

Если створки остались плотно сжатыми после приготовления, постучите по раковине. Хорошая мидия медленно приоткроется. Но если моллюск не реагирует, а внутри слышен неприятный запах или чувствуется пустота, такой экземпляр лучше выбросить.

Опаснее раскрытые мидии до готовки

Настоящая опасность таится в моллюсках, которые уже были открыты до термообработки. Трещины, повреждения раковин и подозрительный запах сигнализируют, что мидия погибла раньше времени. В таком случае не стоит рисковать.

Идеальная мидия: какая она

Хороший моллюск пахнет морем, его раковина целая, а мясо после готовки упругое и нежное. Иногда закрытые мидии оказываются даже вкуснее раскрытых, а слепое следование мифам лишает нас удовольствия.

Проверяйте закрытые мидии правильно и не бойтесь экспериментировать. Тогда вы откроете для себя новые вкусы, избегая ненужных потерь.

Уточнения

Ми́дии (лат. Mytilus) — род морских двустворчатых моллюсков из семейства митилид (Mytilidae). Известны в ископаемом виде.

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Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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