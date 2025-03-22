Американский яблочный пирог: секрет идеальной начинки и песочного теста — удивите своих гостей

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Американский яблочный пирог — это не просто десерт, а настоящее произведение кулинарного искусства, которое согреет вас в прохладный день и подарит незабываемые вкусовые ощущения. Начните с приготовления песочного теста, которое станет основой вашего пирога.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Яблочный пирог

Для песочного теста:

Мука: 325 г

Соль: 1 щепотка

Сахар: 23 г

Сливочное масло: 60-80 г

Ледяная вода: 50-70 мл

Для начинки:

Яблоки: 6-8 шт. среднего размера

Корица: 1,5 ч. л.

Сливочное масло: 40 г

Мука: 50 г

Сахар: 150 г

Вода: 100 мл

Для украшения:

Яйцо: 1 шт.

Молоко: 2 ст. л.

Приготовление

В большой миске смешайте муку, соль и сахар. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и разотрите руками до состояния песочной крошки. Постепенно добавляйте ледяную воду, продолжая перемешивать лопаткой, пока тесто не соберется в ком. Разделите тесто на две части, сформируйте шары, слегка приплюсните их, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле на среднем огне. Добавьте муку и перемешайте до золотистого цвета. Влейте воду, добавьте корицу и сахар, затем варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет. Очистите яблоки и нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте их с приготовленной масляной смесью. Разогрейте духовку до 210°C. Смажьте форму для пирога диаметром 26 см маслом и посыпьте мукой. Достаньте тесто из холодильника и слегка раскатайте один лист до толщины 3-4 мм. Выложите его в форму, сформировав дно и края. Проколите дно вилкой или острым ножом. Выложите яблочную начинку в форму и равномерно распределите. Раскатайте второй лист теста и нарежьте его полосками шириной 1,5 см. Выложите полоски поверх начинки, переплетая их между собой. Смешайте взбитое яйцо с молоком и смажьте этой смесью полоски теста и края пирога. Поставьте пирог в предварительно разогретую духовку и выпекайте при 210°C в течение 15 минут. Уменьшите температуру до 190°C и продолжайте выпекать еще 45 минут до золотисто-коричневого цвета.

Когда пирог будет готов, дайте ему остыть на решетке. Подавайте теплым, нарезанным на ломтики, со взбитыми сливками или ванильным мороженым. Этот ароматный и нежный десерт станет украшением любого стола и подарит вам минуты истинного наслаждения.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.

