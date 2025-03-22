Американский яблочный пирог: секрет идеальной начинки и песочного теста — удивите своих гостей

Американский яблочный пирог — это не просто десерт, а настоящее произведение кулинарного искусства, которое согреет вас в прохладный день и подарит незабываемые вкусовые ощущения. Начните с приготовления песочного теста, которое станет основой вашего пирога.
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблочный пирог
Для песочного теста:
Мука: 325 г
Соль: 1 щепотка
Сахар: 23 г
Сливочное масло: 60-80 г
Ледяная вода: 50-70 мл
Для начинки:
Яблоки: 6-8 шт. среднего размера
Корица: 1,5 ч. л.
Сливочное масло: 40 г
Мука: 50 г
Сахар: 150 г
Вода: 100 мл
Для украшения:
Яйцо: 1 шт.
Молоко: 2 ст. л.
Приготовление
В большой миске смешайте муку, соль и сахар.
Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и разотрите руками до состояния песочной крошки.
Постепенно добавляйте ледяную воду, продолжая перемешивать лопаткой, пока тесто не соберется в ком.
Разделите тесто на две части, сформируйте шары, слегка приплюсните их, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час.
Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле на среднем огне.
Добавьте муку и перемешайте до золотистого цвета.
Влейте воду, добавьте корицу и сахар, затем варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
Очистите яблоки и нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте их с приготовленной масляной смесью.
Разогрейте духовку до 210°C. Смажьте форму для пирога диаметром 26 см маслом и посыпьте мукой.
Достаньте тесто из холодильника и слегка раскатайте один лист до толщины 3-4 мм. Выложите его в форму, сформировав дно и края. Проколите дно вилкой или острым ножом.
Выложите яблочную начинку в форму и равномерно распределите.
Раскатайте второй лист теста и нарежьте его полосками шириной 1,5 см. Выложите полоски поверх начинки, переплетая их между собой.
Смешайте взбитое яйцо с молоком и смажьте этой смесью полоски теста и края пирога.
Поставьте пирог в предварительно разогретую духовку и выпекайте при 210°C в течение 15 минут.
Уменьшите температуру до 190°C и продолжайте выпекать еще 45 минут до золотисто-коричневого цвета.
Когда пирог будет готов, дайте ему остыть на решетке. Подавайте теплым, нарезанным на ломтики, со взбитыми сливками или ванильным мороженым. Этот ароматный и нежный десерт станет украшением любого стола и подарит вам минуты истинного наслаждения.
Уточнения
Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки.