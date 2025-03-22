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Американский яблочный пирог: секрет идеальной начинки и песочного теста — удивите своих гостей

3:06
Еда

Американский яблочный пирог — это не просто десерт, а настоящее произведение кулинарного искусства, которое согреет вас в прохладный день и подарит незабываемые вкусовые ощущения. Начните с приготовления песочного теста, которое станет основой вашего пирога.

Яблочный пирог
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Яблочный пирог

Для песочного теста:

  • Мука: 325 г
  • Соль: 1 щепотка
  • Сахар: 23 г
  • Сливочное масло: 60-80 г
  • Ледяная вода: 50-70 мл

Для начинки:

  • Яблоки: 6-8 шт. среднего размера
  • Корица: 1,5 ч. л.
  • Сливочное масло: 40 г
  • Мука: 50 г
  • Сахар: 150 г
  • Вода: 100 мл

Для украшения:

  • Яйцо: 1 шт.
  • Молоко: 2 ст. л.

Приготовление

  1. В большой миске смешайте муку, соль и сахар.
  2. Холодное сливочное масло нарежьте кубиками и разотрите руками до состояния песочной крошки.
  3. Постепенно добавляйте ледяную воду, продолжая перемешивать лопаткой, пока тесто не соберется в ком.
  4. Разделите тесто на две части, сформируйте шары, слегка приплюсните их, заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на 1 час.
  5. Растопите сливочное масло в небольшой кастрюле на среднем огне.
  6. Добавьте муку и перемешайте до золотистого цвета.
  7. Влейте воду, добавьте корицу и сахар, затем варите на медленном огне, постоянно помешивая, пока смесь не загустеет.
  8. Очистите яблоки и нарежьте тонкими ломтиками. Смешайте их с приготовленной масляной смесью.
  9. Разогрейте духовку до 210°C. Смажьте форму для пирога диаметром 26 см маслом и посыпьте мукой.
  10. Достаньте тесто из холодильника и слегка раскатайте один лист до толщины 3-4 мм. Выложите его в форму, сформировав дно и края. Проколите дно вилкой или острым ножом.
  11. Выложите яблочную начинку в форму и равномерно распределите.
  12. Раскатайте второй лист теста и нарежьте его полосками шириной 1,5 см. Выложите полоски поверх начинки, переплетая их между собой.
  13. Смешайте взбитое яйцо с молоком и смажьте этой смесью полоски теста и края пирога.
  14. Поставьте пирог в предварительно разогретую духовку и выпекайте при 210°C в течение 15 минут.
  15. Уменьшите температуру до 190°C и продолжайте выпекать еще 45 минут до золотисто-коричневого цвета.

Когда пирог будет готов, дайте ему остыть на решетке. Подавайте теплым, нарезанным на ломтики, со взбитыми сливками или ванильным мороженым. Этот ароматный и нежный десерт станет украшением любого стола и подарит вам минуты истинного наслаждения.

Уточнения

Яблочный пирог — одна из самых распространённых разновидностей пирога, для начинения которого используются яблоки. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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