Забудьте про сковороду: так ленивые голубцы готовят без лишней суеты

Когда хочется вкусного домашнего ужина, но времени — в обрез, на помощь приходят ленивые голубцы. Но даже их можно сделать еще проще и вкуснее — без стояния у плиты, с минимальными усилиями и максимальным результатом. Секрет — в духовке.
Как превратить классическое блюдо в настоящий шедевр — без кастрюль, сковород и нервов.
Нашинкуйте капусту, слегка бланшируйте. Лук мелко порежьте и обжарьте в сливочном масле до золотистости.
Рис отварите до готовности. Смешайте его с фаршем, яйцами, солью и перцем. Добавьте капусту и лук. Перемешайте массу — она должна быть однородной.
Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте в сухарях и быстро обжарьте до румяной корочки.
Выложите заготовки в жаропрочную форму, залейте сметаной, разбавленной водой (чтобы соус чуть покрывал голубцы), накройте крышкой или фольгой.
Запекайте при 180°C около 40-50 минут.
Результат — невероятно сочные и ароматные голубцы, которые будто только что с бабушкиной сковородки, но без лишней суеты.
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Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.