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Забудьте про сковороду: так ленивые голубцы готовят без лишней суеты

2:08
Еда

Когда хочется вкусного домашнего ужина, но времени — в обрез, на помощь приходят ленивые голубцы. Но даже их можно сделать еще проще и вкуснее — без стояния у плиты, с минимальными усилиями и максимальным результатом. Секрет — в духовке.

Ленивые голубцы
Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Ленивые голубцы

Как превратить классическое блюдо в настоящий шедевр — без кастрюль, сковород и нервов.

Что понадобится:

  • 1 кг мясного фарша
  • 100 г риса
  • 200 г репчатого лука
  • 350 г капусты
  • 300 г сметаны
  • 2 куриных яйца
  • 50 г сливочного масла
  • 5 ст. ложек панировочных сухарей
  • 5 ст. ложек подсолнечного масла
  • Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Подготовка овощей:

Нашинкуйте капусту, слегка бланшируйте. Лук мелко порежьте и обжарьте в сливочном масле до золотистости.

Фарш:

Рис отварите до готовности. Смешайте его с фаршем, яйцами, солью и перцем. Добавьте капусту и лук. Перемешайте массу — она должна быть однородной.

Формирование:

Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте в сухарях и быстро обжарьте до румяной корочки.

Запекание:

Выложите заготовки в жаропрочную форму, залейте сметаной, разбавленной водой (чтобы соус чуть покрывал голубцы), накройте крышкой или фольгой.

И в духовку!

Запекайте при 180°C около 40-50 минут.
Результат — невероятно сочные и ароматные голубцы, которые будто только что с бабушкиной сковородки, но без лишней суеты.

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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