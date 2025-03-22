Забудьте про сковороду: так ленивые голубцы готовят без лишней суеты

2:08 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется вкусного домашнего ужина, но времени — в обрез, на помощь приходят ленивые голубцы. Но даже их можно сделать еще проще и вкуснее — без стояния у плиты, с минимальными усилиями и максимальным результатом. Секрет — в духовке.

Фото: commons.wikimedia.org by Чакаровска, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Ленивые голубцы

Как превратить классическое блюдо в настоящий шедевр — без кастрюль, сковород и нервов.

Что понадобится:

1 кг мясного фарша

100 г риса

200 г репчатого лука

350 г капусты

300 г сметаны

2 куриных яйца

50 г сливочного масла

5 ст. ложек панировочных сухарей

5 ст. ложек подсолнечного масла

Соль, перец — по вкусу

Как готовить:

Подготовка овощей:

Нашинкуйте капусту, слегка бланшируйте. Лук мелко порежьте и обжарьте в сливочном масле до золотистости.

Фарш:

Рис отварите до готовности. Смешайте его с фаршем, яйцами, солью и перцем. Добавьте капусту и лук. Перемешайте массу — она должна быть однородной.

Формирование:

Сформируйте небольшие котлетки, обваляйте в сухарях и быстро обжарьте до румяной корочки.

Запекание:

Выложите заготовки в жаропрочную форму, залейте сметаной, разбавленной водой (чтобы соус чуть покрывал голубцы), накройте крышкой или фольгой.

И в духовку!

Запекайте при 180°C около 40-50 минут.

Результат — невероятно сочные и ароматные голубцы, которые будто только что с бабушкиной сковородки, но без лишней суеты.