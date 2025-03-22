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ТОП-5 блюд, которые в СССР ели с русской печи

2:04
Еда

Русская печь — символ деревенского уюта, тепла и вкуса.

Русская печь (Новая Брянь)
Фото: commons.wikimedia.org by Аркадий Зарубин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Русская печь (Новая Брянь)

В СССР, особенно в сельской местности, она продолжала играть важную роль в приготовлении пищи. Блюда, томившиеся в ней, получались особенно ароматными, мягкими и насыщенными. Вот ТОП-5 блюд, которые в СССР традиционно готовили в русской печи.

1. Тушёная картошка с мясом или грибами

Картофель томился в чугунке долго, впитывая аромат поджаренного лука, мяса или лесных грибов. Получалось сытное, мягкое и насыщенное блюдо, которое особенно любили подавать с солёными огурцами.

2. Щи томлёные в горшке

Настоящие деревенские щи варили на медленном жаре в глиняном горшке. Капуста, картошка, морковь, мясо — всё томилось, раскрывая вкус до глубины.

Такие щи получались наваристыми и ароматными.

3. Каша (пшённая, гречневая, рисовая)

Каша из русской печи — это не просто гарнир, а настоящее лакомство. Её томили в горшке с молоком или маслом, иногда добавляя тыкву, изюм или мёд.

Особенно вкусной считалась каша "со шкваркой" — с корочкой сверху.

4. Жаркое в горшочках

Мясо, картофель, морковь, лук и специи томились в глиняных горшках до мягкости. Жаркое из печи отличалось особым вкусом — нежным и насыщенным, с естественным ароматом печи.

5. Запечённые пироги и лепёшки

Пироги с картошкой, капустой, грибами или ягодами пекли прямо на поду печи. Тесто получалось мягким, с золотистой корочкой, а начинка — сочной и пропаренной.

Лепёшки из ржаной или пшеничной муки тоже были частыми гостями на столе.

Эти блюда — это не просто еда, это воспоминания о детстве, о бабушкиной любви и заботе.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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