Голубая плесень с историей: как "Рокфор" отмечает 100 лет и пытается спастись

2:32 Your browser does not support the audio element. Еда

Знаменитый французский сыр с голубой плесенью "Рокфор" отмечает столетие своего защищённого наименования по происхождению. Несмотря на вековую гарантию подлинности, производители надеются, что праздник вдохнёт новую жизнь в падающие продажи культового продукта.

Фото: freepik сыр с плесенью

Первый в мире продукт с юридически закреплённым происхождением

26 июля 1925 года Франция утвердила закон, официально закрепляющий географическое происхождение "Рокфора". Это был первый случай в мире, когда продукт питания получил такую защиту. Сегодня, спустя сто лет, юбилей будет отмечен конференцией в Национальном собрании — с участием историков, поваров, депутатов и ведущего мероприятия, кулинарного журналиста Франсуа-Режи Годри.

Сыр с тысячелетней историей

"На самом деле "Рокфор" гораздо старше — его корни уходят в XI век", — говорит историк Сильви Вабр. Вместе с "Бри", "Грюйером" и сырами из Оверни он считается патриархом французского сыроварения.

Настоящий "Рокфор" — это Рокфор сюр Сулзон

Сыр производится исключительно в одноимённой коммуне на юго-западе Франции, из молока овец лакон, пасущихся на местных пастбищах. Там же, в уникальных пещерах, рождается плесень Penicillium roqueforti, придающая сыру характерный вкус и аромат.

Снижение потребления — вызов для отрасли

В 2023 году было произведено более 14 тыс. тонн "Рокфора", но потребление стабильно падает. "Сначала это было 1% в год, теперь уже 3-4%", — отмечает Себастьен Виньет. Причины — сокращение бюджета на продукты и исчезновение традиции сырных тарелок во французских домах.

Новый курс — молодёжь и экспорт

"Мы должны заинтересовать новое поколение", — говорят производители. Юбилей используют как повод напомнить о "Рокфоре".

Помогает и экспорт, который составляет 28% продаж. Но США — "исторический рынок" — вызывает беспокойство из-за угроз пошлин.

Прошлое — ключ к будущему

"Рокфор" переживал кризисы и раньше. Закон 1925 года родился после потрясений Первой мировой. История учит: единство и защита качества — путь к возрождению.

Уточнения

Сыр — пищевой продукт в виде твёрдой или полутвёрдой массы, получаемый в процессе сыроделия из заквашиваемого особым способом молока.

