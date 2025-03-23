Воздушнее не бывает: японские панкейки, которые растут слоями

1:50 Your browser does not support the audio element. Еда

Сложно поверить, но эти панкейки — нечто среднее между десертом и завтраком. Пышные, лёгкие, почти невесомые — они напоминают облака на тарелке. Их родина — Япония, где любят превращать обычные блюда в произведения искусства. И всё, что вам нужно, чтобы повторить это чудо дома, — немного терпения и правильная техника.

Фото: flickr. com by Theo Crazzolara, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Оладушки

Что делает эти панкейки особенными?

Секрет кроется в минимальном количестве муки и в способе приготовления. Яйца нужно разделить на белки и желтки, а потом взбивать по отдельности — именно это придаёт тесту воздушность. Белки взбивают до плотных пиков с солью и сахаром, а затем аккуратно вмешивают в основную массу.

Приготовление — по слоям

Шаг 1: Желтки взбивают с сахаром и молоком, потом добавляют муку с разрыхлителем.

Шаг 2: Белки взбивают отдельно с солью и оставшимся сахаром.

Шаг 3: В три этапа вводят белки в тесто, перемешивая осторожно, в одном направлении.

Шаг 4: Панкеи "строят" слоями: сначала выкладывают 2 ст. л. теста, готовят под крышкой 2 минуты, добавляют сверху ещё по ложке теста — и снова готовят. Повторяют ещё раз, переворачивают и дожаривают с другой стороны.

Чтобы добиться идеальной формы, можно использовать формочки или кольца, вырезанные из пергамента. А чтобы панкейки не слиплись, выкладывайте их на сковороду с расстоянием друг от друга.

Подача — дело срочное

Эти панкейки нужно подавать сразу — они быстро оседают. Украсить можно по вкусу: ягодами, мёдом, сгущёнкой или сахарной пудрой. Идеальны для особого завтрака или чтобы удивить гостей.

Уточнения

Панкейк (англ. pancake; pan — «сковорода», cake — «торт») — мучное изделие плоской формы, выпекаемое на сковороде.

