Экономно, просто и вкусно: как пересмотреть подход к остаткам продуктов

2:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Вы удивитесь, но то, что мы чаще всего отправляем в мусорное ведро, может стать настоящим сокровищем на кухне. Немного фантазии — и из остатков вчерашнего ужина вы создадите нечто достойное ресторанного меню. Главное — перестать бояться отходить от рецептов и начать импровизировать.

Фото: commons.wikimedia.org by Tamorlan, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ безе

Хлеб — это не только тосты

Черствый багет или подсохшая булка — вовсе не крошки для птиц. Разломайте хлеб, сбрызните оливковым маслом, приправьте любимыми травами и запеките в духовке при 180 °C. Через 10 минут — ароматные сухарики для салата или супа. Измельчите их в блендере — получите домашнюю панировку, намного вкуснее магазинной.

Картофельные очистки в новом образе

Кожура от картошки, моркови или свёклы способна удивить. Смешайте её с маслом, солью и перцем, выложите на противень и отправьте в духовку на 15-20 минут при 200 °C. Результат — хрустящие овощные чипсы, идеальные для перекуса или в качестве гарнира.

Зелень — в песто!

Ботва редиса, моркови или свёклы тоже заслуживает второго шанса. Взбейте её с орехами, чесноком, сыром и маслом — и у вас готов соус песто, который добавит блюдам свежести и неожиданного вкуса.

Остатки кофе? Не выливайте!

Заморозьте недопитый кофе в формочках для льда. Кубики пригодятся для маринада к мясу — кофе отлично усиливает вкус. А если взбить холодный кофе с молоком и бананом — получится бодрящий смузи.

Белки — не мусор, а польза

Остались белки после соуса или крема? Сделайте рулетики на сковороде или испеките безе. Просто взбейте белки с солью, выложите на пергамент и сушите в духовке при 100 °C — получится лёгкий и хрустящий перекус без сахара.

Апельсиновая кожура и подвядшие фрукты

Цедру апельсина или лимона можно высушить и превратить в ароматный порошок для чая и выпечки. А мягкие яблоки или груши — пустить на компот с мёдом и корицей. Варите 10 минут, и у вас готов натуральный напиток.

Кулинария — это не обязательно сложно и дорого. Иногда один неожиданный ход — и привычные продукты раскрываются по-новому. Начните с малого — и в вашей кухне появится больше вкуса, уюта и смысла.

Уточнения

Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria - кухонное искусство, от culina - "кухня"), также пова́ренное иску́сство - человеческая деятельность по приготовлению пищи.

