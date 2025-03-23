Не просто паста и сыр: вся правда о том, как собрать идеальную лазанью

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

Если бы лазанья была фильмом, это точно был бы блокбастер. Мясное рагу, нежный бешамель, тянущийся сыр и хрустящие края — каждый слой играет свою роль. Но чтобы приготовить классическую лазанью с фаршем в духовке, нужно запастись временем, терпением и настроением на кулинарный подвиг. Хотя бы раз в жизни это стоит сделать.

Фото: commons.wikimedia.org by FloGalsen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лазанья

В чем секрет сочного рагу?

Пока разогревается сковорода с оливковым маслом, мелко нарежьте бекон — он придаст блюду пикантный аромат. Затем измельчите в блендере лук, морковь, сельдерей и чеснок до состояния сочной овощной массы.

Обжарьте бекон, добавьте к нему овощи и тушите около 5 минут. После этого выкладывайте фарш порциями, сразу разбивая его лопаткой, чтобы получилось рассыпчато. Когда мясо подрумянится, влейте сухое белое вино, дайте ему выпариться, и добавьте томаты. Приправьте солью, перцем, тимьяном, орегано и лавровым листом. Варите на слабом огне около 30 минут под крышкой — пока рагу не загустеет.

Соус бешамель — нежность в каждой ложке

В отдельной кастрюле растопите сливочное масло, быстро вмешайте муку, а затем понемногу влейте горячее молоко, постоянно мешая венчиком. Соус должен стать однородным и густым. Добавьте соль и щепотку мускатного ореха — аромат раскроется во время запекания.

Как собрать идеальную лазанью

Если листы лазаньи требуют варки, обдайте их кипятком на полминуты. Подготовьте форму 30x20 см и смажьте её маслом. На дно — немного бешамеля. Далее слоями: листы — рагу — бешамель — сыр. Повторите ещё два раза. Завершите лазанью слоем листов, оставшимся соусом и сыром.

Выпекайте при 180-190°C около 45 минут. Дайте отдохнуть 15 минут перед подачей — так она станет сочнее, а резать её будет проще.

Уточнения

Лаза́нья (итал. lasagne) — макаронное изделие, тонкий лист теста в форме квадрата или прямоугольника, а также блюдо итальянской кухни, традиционно приготовляемое из тонких листов теста (собственно и называющихся лазанья) со слоями различной начинки.

