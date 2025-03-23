Не убегает и не пригорает: топлёное молоко по всем правилам

1:33 Your browser does not support the audio element. Еда

Топлёное молоко с его тёплым карамельным вкусом — это не только вкус из детства, но и настоящая находка для гурманов. Раньше его готовили в русской печи, томя в тепле много часов. Но даже без печки вы легко можете воссоздать этот вкус — с помощью обычной мультиварки.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Молоко

Что понадобится

— Молоко — 1,5 литра (пастеризованное, не ниже 2,5% жирности)

— Сливочное масло — 10 г

Для насыщенного вкуса выбирайте молоко с высокой жирностью или покупайте фермерское. Если берёте свежее — обязательно прокипятите его перед тем, как начать томление. Это убережёт напиток от свёртывания.

Как готовить

Влейте молоко комнатной температуры в чашу мультиварки. Смажьте стенки над уровнем молока сливочным маслом — это предотвратит "убегание" при нагреве. Дополнительный лайфхак: установите внутрь чаши решётку для варки на пару — прямо над жидкостью. Она сдержит пузырьки, которые могут подняться вверх. Выберите подходящий режим: "Томление", "Молочная каша" или "Мультиповар" (установите 95-98 °C). Томите 4-6 часов.

— 4 часа — более светлый и нежный вкус

— 6 часов — глубокий карамельный оттенок и насыщенность

После приготовления аккуратно снимите пенку, процедите напиток через сито и охладите. Храните в стеклянной ёмкости в холодильнике до 10 дней.

Уточнения

Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.

