Не убегает и не пригорает: топлёное молоко по всем правилам

Топлёное молоко с его тёплым карамельным вкусом — это не только вкус из детства, но и настоящая находка для гурманов. Раньше его готовили в русской печи, томя в тепле много часов. Но даже без печки вы легко можете воссоздать этот вкус — с помощью обычной мультиварки.
Что понадобится
— Молоко — 1,5 литра (пастеризованное, не ниже 2,5% жирности)
— Сливочное масло — 10 г
Для насыщенного вкуса выбирайте молоко с высокой жирностью или покупайте фермерское. Если берёте свежее — обязательно прокипятите его перед тем, как начать томление. Это убережёт напиток от свёртывания.
Как готовить
Влейте молоко комнатной температуры в чашу мультиварки.
Смажьте стенки над уровнем молока сливочным маслом — это предотвратит "убегание" при нагреве.
Дополнительный лайфхак: установите внутрь чаши решётку для варки на пару — прямо над жидкостью. Она сдержит пузырьки, которые могут подняться вверх.
Выберите подходящий режим: "Томление", "Молочная каша" или "Мультиповар" (установите 95-98 °C).
Томите 4-6 часов.
— 4 часа — более светлый и нежный вкус
— 6 часов — глубокий карамельный оттенок и насыщенность
После приготовления аккуратно снимите пенку, процедите напиток через сито и охладите. Храните в стеклянной ёмкости в холодильнике до 10 дней.
Молоко́ — питательная жидкость, вырабатываемая молочными железами самок млекопитающих во время лактации.
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Картошка, курица и грибы в одном блюде — звучит привычно, но результат вас удивит. Запеканка готовится просто, а на вкус как в хорошем кафе.