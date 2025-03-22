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ТОП-6 деревенских завтраков у бабушки в СССР

1:55
Еда

Утро в деревне у бабушки — это особая магия: аромат дров, тепло русской печи и запах свежеприготовленного завтрака.

Вкусный завтрак
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Вкусный завтрак

Простые, но невероятно вкусные блюда делались из натуральных продуктов, часто — из того, что росло на огороде или стояло в погребе. Вот ТОП-6 деревенских завтраков у бабушки в СССР, которые заряжали энергией на весь день.

1. Пшённая каша с молоком и тыквой

Нежная, ароматная и слегка сладковатая — классика деревенского завтрака. Иногда к ней добавляли кусочек домашнего масла или мёда.

2. Творог со сметаной и сахаром

Свежий деревенский творог, политый густой домашней сметаной. Часто посыпали сахаром или добавляли немного варенья или ягод.

3. Картофельные драники со сметаной

Румяные оладьи из тёртого картофеля — с пылу с жару, прямо со сковороды. К ним обязательно подавалась сметана или простокваша.

4. Яичница с зелёным луком или колбасой

Домашние яйца, жареные на сковороде с зеленью или кусочками колбасы. Иногда прямо на хлебе, чтобы было ещё сытнее.

5. Оладьи на кислом молоке

Пышные, ароматные и слегка кисловатые — часто подавались с вареньем, мёдом или просто с сахарной пудрой. И, конечно, чашка горячего чая.

6. Яичница на сале

Яичница, приготовленная на сале, — это сытный и ароматный завтрак, который готовился из свежих яиц, собранных в курятнике.

Подавалась с солеными огурцами, помидорами или зеленью. Идеальный завтрак для тяжёлого деревенского дня.

Эти завтраки — это не просто еда, это воспоминания о детстве, о бабушкиной любви и заботе.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, обозреватель Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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