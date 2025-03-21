Что скрывают бульонные кубики: правда о глутамате натрия

2:25 Your browser does not support the audio element. Еда

​Кубики бульона давно стали неотъемлемой частью многих кухонь, добавляя насыщенность и вкус блюдам. Однако вокруг их использования существует множество мифов и опасений, сообщает MedPulse.​

Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain бульон

Что такое глутамат натрия и стоит ли его бояться

Глутамат натрия — это аминокислота, естественно присутствующая во многих продуктах, таких как помидоры, сыры и грибы. В промышленности его используют как усилитель вкуса, придающий блюдам знаменитый вкус "умами". Несмотря на распространённые опасения, современные исследования не подтверждают его вред при умеренном потреблении. ​

Содержание соли: на что обратить внимание

Основной компонент большинства бульонных кубиков — соль. При чрезмерном употреблении соли повышается риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно учитывать общее потребление соли в рационе и не злоупотреблять продуктами с её высоким содержанием.​

Жиры и консерванты: есть ли повод для беспокойства

Ранее в бульонных кубиках использовались гидрогенизированные жиры, содержащие трансжиры, которые негативно влияют на здоровье. Однако многие современные производители отказались от их использования, заменив на более безопасные ингредиенты. Тем не менее, всегда полезно читать состав продукта перед покупкой.​

Привыкание к усилителям вкуса

Частое использование бульонных кубиков может привести к тому, что наши вкусовые рецепторы привыкают к интенсивным вкусам, снижая восприятие натуральных вкусов продуктов. Это может побудить нас добавлять больше соли или других усилителей вкуса в пищу, что нежелательно.​

Альтернатива: домашние бульонные кубики

Для тех, кто хочет полностью контролировать состав своих блюд, существует возможность приготовить бульонные кубики в домашних условиях. Используя свежие овощи, травы и минимальное количество соли, можно создать натуральный продукт без консервантов и искусственных добавок. ​

Бульонные кубики не представляют серьёзной угрозы для здоровья при умеренном употреблении и внимательном выборе качественного продукта. Однако, как и с любым промышленным продуктом, важно соблюдать меру и быть осведомлённым о его составе.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.



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