Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
ТОП-5 легковушек СССР с самым удобным салоном
Хотите ресторанный салат прямо с грядки? Следуйте этим простым шагам
Как не растолстеть во время менопаузы: неожиданные советы, которые действительно работают
Ваш кот мнёт одеяло — вот зачем он это делает и что это говорит о вас
Отеки под глазами по утрам: раскрыт секрет борьбы с неприятным явлением
Ванная как с картинки: 9 идей, которые не ударят по кошельку
Программа вторичка под 6% заработала — вот где её дают
Можно ли измерить свой биологический возраст? Ответ учёных
Ваш старый дизель теперь на вес золота: что происходит на рынке автомобилей

Что скрывают бульонные кубики: правда о глутамате натрия

2:25
Еда

Кубики бульона давно стали неотъемлемой частью многих кухонь, добавляя насыщенность и вкус блюдам. Однако вокруг их использования существует множество мифов и опасений, сообщает MedPulse.

бульон
Фото: Freepik by KamranAydinov is licensed under Рublic domain
бульон

Что такое глутамат натрия и стоит ли его бояться

Глутамат натрия — это аминокислота, естественно присутствующая во многих продуктах, таких как помидоры, сыры и грибы. В промышленности его используют как усилитель вкуса, придающий блюдам знаменитый вкус "умами". Несмотря на распространённые опасения, современные исследования не подтверждают его вред при умеренном потреблении.

Содержание соли: на что обратить внимание

Основной компонент большинства бульонных кубиков — соль. При чрезмерном употреблении соли повышается риск развития гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому важно учитывать общее потребление соли в рационе и не злоупотреблять продуктами с её высоким содержанием.

Жиры и консерванты: есть ли повод для беспокойства

Ранее в бульонных кубиках использовались гидрогенизированные жиры, содержащие трансжиры, которые негативно влияют на здоровье. Однако многие современные производители отказались от их использования, заменив на более безопасные ингредиенты. Тем не менее, всегда полезно читать состав продукта перед покупкой.

Привыкание к усилителям вкуса

Частое использование бульонных кубиков может привести к тому, что наши вкусовые рецепторы привыкают к интенсивным вкусам, снижая восприятие натуральных вкусов продуктов. Это может побудить нас добавлять больше соли или других усилителей вкуса в пищу, что нежелательно.

Альтернатива: домашние бульонные кубики

Для тех, кто хочет полностью контролировать состав своих блюд, существует возможность приготовить бульонные кубики в домашних условиях. Используя свежие овощи, травы и минимальное количество соли, можно создать натуральный продукт без консервантов и искусственных добавок.

Бульонные кубики не представляют серьёзной угрозы для здоровья при умеренном употреблении и внимательном выборе качественного продукта. Однако, как и с любым промышленным продуктом, важно соблюдать меру и быть осведомлённым о его составе.

Уточнения

Бульо́н (фр. bouillon от bouillir - "кипятить") — отвар, получаемый в результате варки в воде костей и мясопродуктов, костей и субпродуктов домашней птицы, рыбы и её пищевых отходов, овощей или грибов.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Красота и стиль
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами Аудио 
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Садоводство, цветоводство
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай Аудио 
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Авто
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Россия и Франция начали битву за многомиллиардный рынок МОКС-топлива
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Опасная сделка: зачем США вкладывают миллионы в добычу украинского белого золота
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Импорт рухнул, а скидки растут — что происходит на авторынке
Последние материалы
Хотите ресторанный салат прямо с грядки? Следуйте этим простым шагам
Как не растолстеть во время менопаузы: неожиданные советы, которые действительно работают
Ваш кот мнёт одеяло — вот зачем он это делает и что это говорит о вас
Отеки под глазами по утрам: раскрыт секрет борьбы с неприятным явлением
Ванная как с картинки: 9 идей, которые не ударят по кошельку
Программа вторичка под 6% заработала — вот где её дают
Можно ли измерить свой биологический возраст? Ответ учёных
Ваш старый дизель теперь на вес золота: что происходит на рынке автомобилей
Не знаете, с чего начать тренировку? Это секретное упражнение сжигает калории
Гений: Виктория Боня призналась в любви Канье Уэсту
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.