Скрытые угрозы в курином мясе: от этих частей советуют отказаться диетологи

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Куриное мясо считается одним из самых популярных и доступных продуктов питания, богатым белком и витаминами. Однако не все его части одинаково полезны. Эксперты выделяют несколько частей курицы, потребление которых следует ограничить или вовсе исключить из рациона.​

Фото: freepik.com by mdjaff, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Сырая курица

Куриная кожа: скрытая угроза

Многие любят хрустящую куриную кожу за её вкус и текстуру. Однако в 100 граммах кожи содержится до 40 граммов жира, включая насыщенные жиры, которые повышают уровень "плохого" холестерина в крови. При жарке на высоких температурах в коже образуются канцерогенные соединения. Кроме того, кожа может накапливать токсины, антибиотики и гормоны, использованные при выращивании птицы. Поэтому диетологи рекомендуют удалять кожу перед приготовлением мяса, чтобы сделать блюдо более диетическим и полезным. ​

Куриные головы: деликатес или риск

В некоторых культурах куриные головы считаются деликатесом, однако их употребление вызывает споры. Несмотря на содержание витаминов группы B, D, PP, кальция и фосфора, головы могут содержать трудноусвояемые жиры и повышенное количество холестерина. Переизбыток таких жиров может негативно сказаться на здоровье сердечно-сосудистой системы. Поэтому рекомендуется ограничить потребление куриных голов или полностью исключить их из рациона. ​

Куриные шейки: больше жира, меньше пользы

Куриные шейки часто используются для приготовления бульонов, но их регулярное употребление не рекомендуется. Они содержат большое количество жира и соединительной ткани, которая сложно усваивается организмом. Кроме того, в шеях могут накапливаться гормоны и антибиотики, использованные при выращивании птицы. Поэтому диетологи советуют ограничить потребление куриных шеек, особенно людям с заболеваниями печени и почек. ​

Куриные спинки: скрытые калории

Куриные спинки часто используются для приготовления бульонов, однако они содержат значительное количество жира. В 100 граммах куриных спинок содержится около 137 калорий, что делает их менее предпочтительными для тех, кто следит за калорийностью своего рациона. Кроме того, в спинках может накапливаться жир, который содержит вредные насыщенные жиры, повышающие уровень холестерина. ​

Рекомендации по выбору частей курицы

Для получения максимальной пользы от куриного мяса рекомендуется отдавать предпочтение следующим частям:​

Куриная грудка без кожи : содержит минимальное количество жира и является отличным источником белка.​

Куриные бедра без кожи : содержат больше жира, чем грудка, но при удалении кожи становятся более диетическими.​

Куриные голени без кожи: содержат умеренное количество жира и являются хорошим источником белка.​

При приготовлении куриного мяса рекомендуется использовать методы, не требующие добавления большого количества жира, такие как запекание, варка или приготовление на пару. Это позволит сохранить полезные свойства продукта и снизить потребление лишних калорий.​

Таким образом, осознанный выбор частей курицы и способов их приготовления поможет сохранить здоровье и получить максимальную пользу от потребления этого продукта.

Уточнения

Ку́рица или дома́шняя ку́рица (вид лат. Gallus gallus, подвид Gallus gallus domesticus, иногда — Gallus domesticus; самец — пету́х, птенцы — цыпля́та) — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц.



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