Уникальный сырный шедевр: как приготовить запеканку с ветчиной и беконом за 30 минут

Представьте себе уютное воскресенье, когда каждая деталь наполнена теплом и ароматом домашней кухни. Сегодня мы с вами отправимся в кулинарное путешествие и создадим блюдо, которое объединит в себе традиции и изысканность. Готовы окунуться в мир вкусов? Давайте начнём с приготовления вкусной сырной запеканки с ветчиной и беконом!
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка
Ингредиенты:
Макароны — 500 г
Вода — 2,5 л
Бульонные кубики — 2 шт. (по 10 г каждый)
Сливочное масло — 150 г
Мука — 50 г
Молоко — 200 мл
Сыр (любой твёрдый сорт) — 300 г
Соль — 10 г
Чёрный перец — 5 г
Ветчина — 200 г
Бекон — 100 г
Пармезан — 100 г
Приготовление
В большой кастрюле вскипятите 2,5 литра воды. Добавьте бульонные кубики и доведите до кипения. Затем отварите макароны до состояния аль денте. Слейте воду.
В другой кастрюле растопите 150 г сливочного масла на среднем огне. Добавьте 50 г муки и тщательно перемешайте. Готовьте смесь 1-2 минуты, пока она не станет золотистой.
Влейте 200 мл молока, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Продолжайте готовить, пока соус не загустеет.
Снимите кастрюлю с огня и добавьте 300 г тёртого сыра. Перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится.
Приправьте соус солью (10 г) и чёрным перцем (5 г) по вкусу.
Смешайте отваренные макароны с 2/3 приготовленного сырного соуса.
Добавьте 200 г мелко нарезанной ветчины и тщательно перемешайте.
Выложите смесь в жаростойкую форму. Сверху равномерно распределите оставшийся сырный соус.
Нарежьте 100 г бекона кубиками и посыпьте им поверхность запеканки. Также посыпьте 100 г тёртого пармезана.
Разогрейте духовку до 165-170 градусов Цельсия.
Выпекайте запеканку в предварительно разогретой духовке в течение 20 минут или до тех пор, пока верх не подрумянится и не станет золотистым.
Дайте запеканке немного остыть перед подачей на стол.
Уточнения
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
Ветчина́ (ветшина, от ветхий; противопол. свежина́, свежени́на) — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка; используют мясо и из других частей туши; бывает также ветчина говяжья, оленья, из индейки, курицы и пр.