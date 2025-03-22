Уникальный сырный шедевр: как приготовить запеканку с ветчиной и беконом за 30 минут

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Представьте себе уютное воскресенье, когда каждая деталь наполнена теплом и ароматом домашней кухни. Сегодня мы с вами отправимся в кулинарное путешествие и создадим блюдо, которое объединит в себе традиции и изысканность. Готовы окунуться в мир вкусов? Давайте начнём с приготовления вкусной сырной запеканки с ветчиной и беконом!

Фото: freepik.com is licensed under public domain Запеканка

Ингредиенты:

Макароны — 500 г

Вода — 2,5 л

Бульонные кубики — 2 шт. (по 10 г каждый)

Сливочное масло — 150 г

Мука — 50 г

Молоко — 200 мл

Сыр (любой твёрдый сорт) — 300 г

Соль — 10 г

Чёрный перец — 5 г

Ветчина — 200 г

Бекон — 100 г

Пармезан — 100 г

Приготовление

В большой кастрюле вскипятите 2,5 литра воды. Добавьте бульонные кубики и доведите до кипения. Затем отварите макароны до состояния аль денте. Слейте воду. В другой кастрюле растопите 150 г сливочного масла на среднем огне. Добавьте 50 г муки и тщательно перемешайте. Готовьте смесь 1-2 минуты, пока она не станет золотистой. Влейте 200 мл молока, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Продолжайте готовить, пока соус не загустеет. Снимите кастрюлю с огня и добавьте 300 г тёртого сыра. Перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится. Приправьте соус солью (10 г) и чёрным перцем (5 г) по вкусу. Смешайте отваренные макароны с 2/3 приготовленного сырного соуса. Добавьте 200 г мелко нарезанной ветчины и тщательно перемешайте. Выложите смесь в жаростойкую форму. Сверху равномерно распределите оставшийся сырный соус. Нарежьте 100 г бекона кубиками и посыпьте им поверхность запеканки. Также посыпьте 100 г тёртого пармезана. Разогрейте духовку до 165-170 градусов Цельсия. Выпекайте запеканку в предварительно разогретой духовке в течение 20 минут или до тех пор, пока верх не подрумянится и не станет золотистым.

Дайте запеканке немного остыть перед подачей на стол.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).



Ветчина́ (ветшина, от ветхий; противопол. свежина́, свежени́на) — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка; используют мясо и из других частей туши; бывает также ветчина говяжья, оленья, из индейки, курицы и пр.

