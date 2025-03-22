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Уникальный сырный шедевр: как приготовить запеканку с ветчиной и беконом за 30 минут

2:34
Еда

Представьте себе уютное воскресенье, когда каждая деталь наполнена теплом и ароматом домашней кухни. Сегодня мы с вами отправимся в кулинарное путешествие и создадим блюдо, которое объединит в себе традиции и изысканность. Готовы окунуться в мир вкусов? Давайте начнём с приготовления вкусной сырной запеканки с ветчиной и беконом!

Запеканка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Запеканка

Ингредиенты:

  • Макароны — 500 г
  • Вода — 2,5 л
  • Бульонные кубики — 2 шт. (по 10 г каждый)
  • Сливочное масло — 150 г
  • Мука — 50 г
  • Молоко — 200 мл
  • Сыр (любой твёрдый сорт) — 300 г
  • Соль — 10 г
  • Чёрный перец — 5 г
  • Ветчина — 200 г
  • Бекон — 100 г
  • Пармезан — 100 г

Приготовление

  1. В большой кастрюле вскипятите 2,5 литра воды. Добавьте бульонные кубики и доведите до кипения. Затем отварите макароны до состояния аль денте. Слейте воду.
  2. В другой кастрюле растопите 150 г сливочного масла на среднем огне. Добавьте 50 г муки и тщательно перемешайте. Готовьте смесь 1-2 минуты, пока она не станет золотистой.
  3. Влейте 200 мл молока, постоянно помешивая, чтобы избежать образования комочков. Продолжайте готовить, пока соус не загустеет.
  4. Снимите кастрюлю с огня и добавьте 300 г тёртого сыра. Перемешивайте, пока сыр полностью не расплавится.
  5. Приправьте соус солью (10 г) и чёрным перцем (5 г) по вкусу.
  6. Смешайте отваренные макароны с 2/3 приготовленного сырного соуса.
  7. Добавьте 200 г мелко нарезанной ветчины и тщательно перемешайте.
  8. Выложите смесь в жаростойкую форму. Сверху равномерно распределите оставшийся сырный соус.
  9. Нарежьте 100 г бекона кубиками и посыпьте им поверхность запеканки. Также посыпьте 100 г тёртого пармезана.
  10. Разогрейте духовку до 165-170 градусов Цельсия.
  11. Выпекайте запеканку в предварительно разогретой духовке в течение 20 минут или до тех пор, пока верх не подрумянится и не станет золотистым.

Дайте запеканке немного остыть перед подачей на стол.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

Ветчина́ (ветшина, от ветхий; противопол. свежина́, свежени́на) — просоленный и прокопчённый свиной окорок или реже передняя лопатка; используют мясо и из других частей туши; бывает также ветчина говяжья, оленья, из индейки, курицы и пр.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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