Секрет абрикосовых косточек: почему они могут угрожать вашему здоровью?

2:21 Your browser does not support the audio element. Еда

Цианистый водород (или синильная кислота) — это высокотоксичное вещество, которое может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем, вплоть до летального исхода. Однако многие из нас даже не подозревают, что употребляют его в пищу каждый день, не осознавая потенциальных рисков. Эксперты Origo разобрались, в каких продуктах содержится цианистый водород и как можно минимизировать его воздействие на организм.

Фото: commons.wikimedia.org by Fir0002, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Абрикосы

Токсичные вещества в продуктах питания

Некоторые растения и продукты содержат цианистый водород естественным образом. Это связано с тем, что синильная кислота служит им защитой от вредителей. Однако для человека это вещество крайне опасно: оно блокирует клеточное дыхание и может вызывать серьёзные симптомы отравления, такие как головные боли, тошнота, одышка и даже кома.

Продукты, содержащие цианистый водород

Абрикосовые косточки. С детства нам говорят, что есть абрикосовые косточки нельзя, и это неспроста. Они содержат синильную кислоту, которая может быть особенно опасна для детей. Хотя в персиковых косточках концентрация цианистого водорода ниже, их также не рекомендуется употреблять в пищу. Горький миндаль. Горький вкус миндаля обусловлен содержанием синильной кислоты. Если ядро миндаля имеет более сильный горький вкус, чем обычно, лучше отказаться от его употребления. Тапиока. Тапиока часто используется в диетическом питании и для приготовления десертов. Она не содержит токсинов, но замачивание перед употреблением помогает уменьшить количество вредных веществ. Льняное семя. Льняное семя содержит сравнительно небольшое количество цианистого водорода. Чтобы нейтрализовать его, семена необходимо нагреть до температуры выше 26 °C. Это можно сделать путём варки или запекания.

Хотя цианистый водород может присутствовать в некоторых продуктах, правильная обработка и приготовление пищи могут значительно снизить риск его воздействия на организм. Важно помнить о потенциальных опасностях и принимать меры предосторожности, особенно при употреблении продуктов, содержащих синильную кислоту.

Уточнения

Сини́льная (циа́нистоводоро́дная) кислота́ (гидроцианид, циа́нистый водоро́д, циа̀новодоро́д) — неорганическое химическое соединение с формулой HCN.

