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Секрет антиоксидантного салата с жареной морковью: как сделать его вкуснее, чем когда-либо!

2:18
Еда

Когда речь заходит о здоровой пище, на ум сразу приходят свежие овощи и зелень. Однако есть способ сделать ваш салат не только полезным, но и невероятно вкусным — добавьте в него жареную морковь. Это простое, но гениальное решение, которое превратит обычный салат в настоящее кулинарное произведение искусства.

Салат с жареной морковью
Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Салат с жареной морковью

В этом рецепте авторы греческого издания Vita  объединили хрустящую жареную морковь с сочными листьями капусты кале и ароматной заправкой, чтобы создать идеальное блюдо, богатое антиоксидантами и витаминами.

Ингредиенты

  • 340 г мелкой моркови (примерно 8 шт.)
  • 4 ст. л. оливкового масла первого отжима
  • 1 ч. л. молотого тмина
  • 80 мл апельсинового сока
  • 1,5 ст. л. цельнозерновой горчицы
  • 2 ч. л. рисового уксуса
  • 1/4 ч. л. черного перца
  • 8 чашек (около 250 г) рубленой капусты кале без стеблей
  • 0,5 стакана (около 75 г) тертого сыра фета
  • 3 ст. л. жареных соленых тыквенных семечек

Приготовление

  1. Запекание моркови: Разогрейте духовку до 220°C. Очистите и нарежьте морковь. В большой форме для запекания смешайте морковь с 1 ст. л. оливкового масла и 1 ч. л. тмина. Запекайте 20–25 минут до мягкости и легкой карамелизации. Дайте остыть 5 минут.
  2. Приготовление заправки: Измельчите 1/4 запеченной моркови в блендере. Добавьте апельсиновый сок, горчицу, уксус, перец и оставшиеся 3 ст. л. оливкового масла. Взбивайте до однородной консистенции (около 30 секунд).
  3. Смешивание ингредиентов: В большой миске соедините капусту с заправкой и тщательно перемешайте. Добавьте оставшуюся морковь, аккуратно перемешайте.
  4. Подача: Перед подачей посыпьте салат тертым сыром фета и жареными тыквенными семечками.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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