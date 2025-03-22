Секрет антиоксидантного салата с жареной морковью: как сделать его вкуснее, чем когда-либо!

2:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда речь заходит о здоровой пище, на ум сразу приходят свежие овощи и зелень. Однако есть способ сделать ваш салат не только полезным, но и невероятно вкусным — добавьте в него жареную морковь. Это простое, но гениальное решение, которое превратит обычный салат в настоящее кулинарное произведение искусства.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Салат с жареной морковью

В этом рецепте авторы греческого издания Vita объединили хрустящую жареную морковь с сочными листьями капусты кале и ароматной заправкой, чтобы создать идеальное блюдо, богатое антиоксидантами и витаминами.

Ингредиенты

340 г мелкой моркови (примерно 8 шт.)

4 ст. л. оливкового масла первого отжима

1 ч. л. молотого тмина

80 мл апельсинового сока

1,5 ст. л. цельнозерновой горчицы

2 ч. л. рисового уксуса

1/4 ч. л. черного перца

8 чашек (около 250 г) рубленой капусты кале без стеблей

0,5 стакана (около 75 г) тертого сыра фета

3 ст. л. жареных соленых тыквенных семечек

Приготовление

Запекание моркови: Разогрейте духовку до 220°C. Очистите и нарежьте морковь. В большой форме для запекания смешайте морковь с 1 ст. л. оливкового масла и 1 ч. л. тмина. Запекайте 20–25 минут до мягкости и легкой карамелизации. Дайте остыть 5 минут. Приготовление заправки: Измельчите 1/4 запеченной моркови в блендере. Добавьте апельсиновый сок, горчицу, уксус, перец и оставшиеся 3 ст. л. оливкового масла. Взбивайте до однородной консистенции (около 30 секунд). Смешивание ингредиентов: В большой миске соедините капусту с заправкой и тщательно перемешайте. Добавьте оставшуюся морковь, аккуратно перемешайте. Подача: Перед подачей посыпьте салат тертым сыром фета и жареными тыквенными семечками.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.



Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.



А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

