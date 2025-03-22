Секрет антиоксидантного салата с жареной морковью: как сделать его вкуснее, чем когда-либо!

Когда речь заходит о здоровой пище, на ум сразу приходят свежие овощи и зелень. Однако есть способ сделать ваш салат не только полезным, но и невероятно вкусным — добавьте в него жареную морковь. Это простое, но гениальное решение, которое превратит обычный салат в настоящее кулинарное произведение искусства.
В этом рецепте авторы греческого издания Vita объединили хрустящую жареную морковь с сочными листьями капусты кале и ароматной заправкой, чтобы создать идеальное блюдо, богатое антиоксидантами и витаминами.
Ингредиенты
Приготовление
Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.
Сала́т (от итал. salato — «то, что засолено» через фр. salade) — холодное блюдо, состоящее из одного вида или смеси разных видов сочетающихся между собой нарезанных продуктов в заправке.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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