Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

Запеканка из картофеля, курицы и грибов — блюдо, которое никогда не надоедает. Простые продукты, минимум усилий, а результат — нежный, сытный и очень ароматный ужин. Главное — не передержать в духовке: все ингредиенты уже прошли подготовку, и остаётся только собрать и запечь.
Картофель. Отварите очищенный картофель до мягкости (около 25 минут), разомните. Влейте горячее молоко, добавьте яйцо, соль и перец, хорошо перемешайте.
Курица. Нарежьте филе кусочками, обжарьте до румяности в масле, приправьте.
Грибы и лук. Обжарьте нарезанные шампиньоны и лук до мягкости. Добавьте 70 г сметаны, тушите ещё 3 минуты.
Заливка. Сыр натрите, смешайте с оставшейся сметаной, яйцом и чесноком, пропущенным через пресс. Поперчите.
Сборка. В форму выложите пюре, сверху — курицу, затем грибы с луком. Залейте всё сырной массой.
Запекание. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут — до появления румяной корочки.
Подавайте горячей, с зеленью или лёгким салатом. Такая запеканка точно станет любимым блюдом в доме — готовится легко, а вкус радует всех.
Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).
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