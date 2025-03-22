Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

1:52 Your browser does not support the audio element. Еда

Запеканка из картофеля, курицы и грибов — блюдо, которое никогда не надоедает. Простые продукты, минимум усилий, а результат — нежный, сытный и очень ароматный ужин. Главное — не передержать в духовке: все ингредиенты уже прошли подготовку, и остаётся только собрать и запечь.

Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Запечённый картофель

Что понадобится (на 8 порций)

Картофель — 1 кг

Куриное филе — 600 г

Шампиньоны — 250 г

Лук — 1 шт.

Сыр твёрдый — 250 г

Сметана (10%) — 300 г

Молоко — 200 мл

Яйца — 2 шт.

Масло растительное — 5 ст. л.

Соль, чёрный перец

Как готовить

Картофель. Отварите очищенный картофель до мягкости (около 25 минут), разомните. Влейте горячее молоко, добавьте яйцо, соль и перец, хорошо перемешайте. Курица. Нарежьте филе кусочками, обжарьте до румяности в масле, приправьте. Грибы и лук. Обжарьте нарезанные шампиньоны и лук до мягкости. Добавьте 70 г сметаны, тушите ещё 3 минуты. Заливка. Сыр натрите, смешайте с оставшейся сметаной, яйцом и чесноком, пропущенным через пресс. Поперчите. Сборка. В форму выложите пюре, сверху — курицу, затем грибы с луком. Залейте всё сырной массой. Запекание. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут — до появления румяной корочки.

Подавайте горячей, с зеленью или лёгким салатом. Такая запеканка точно станет любимым блюдом в доме — готовится легко, а вкус радует всех.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

