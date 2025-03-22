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Это не просто картошка с мясом — это хит недели, который захочется повторить

1:52
Еда

Запеканка из картофеля, курицы и грибов — блюдо, которое никогда не надоедает. Простые продукты, минимум усилий, а результат — нежный, сытный и очень ароматный ужин. Главное — не передержать в духовке: все ингредиенты уже прошли подготовку, и остаётся только собрать и запечь.

Запечённый картофель
Фото: commons.wikimedia.org by MOs810, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Запечённый картофель

Что понадобится (на 8 порций)

  • Картофель — 1 кг
  • Куриное филе — 600 г
  • Шампиньоны — 250 г
  • Лук — 1 шт.
  • Сыр твёрдый — 250 г
  • Сметана (10%) — 300 г
  • Молоко — 200 мл
  • Яйца — 2 шт.
  • Масло растительное — 5 ст. л.
  • Соль, чёрный перец

Как готовить

  1. Картофель. Отварите очищенный картофель до мягкости (около 25 минут), разомните. Влейте горячее молоко, добавьте яйцо, соль и перец, хорошо перемешайте.

  2. Курица. Нарежьте филе кусочками, обжарьте до румяности в масле, приправьте.

  3. Грибы и лук. Обжарьте нарезанные шампиньоны и лук до мягкости. Добавьте 70 г сметаны, тушите ещё 3 минуты.

  4. Заливка. Сыр натрите, смешайте с оставшейся сметаной, яйцом и чесноком, пропущенным через пресс. Поперчите.

  5. Сборка. В форму выложите пюре, сверху — курицу, затем грибы с луком. Залейте всё сырной массой.

  6. Запекание. Поставьте в разогретую до 180 °C духовку на 20 минут — до появления румяной корочки.

Подавайте горячей, с зеленью или лёгким салатом. Такая запеканка точно станет любимым блюдом в доме — готовится легко, а вкус радует всех.

Уточнения

Запека́нка — блюдо, приготавливаемое из пюреобразных продуктов и связывающего компонента (например, творог — яйцо).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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