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Французское название, домашний вкус — пирог, которому нет равных

1:53
Еда

Пирог Жюльен — это не французская классика, а изобретение советской кухни, вдохновлённое жюльеном в кокотницах. Сочетание песочного теста, сочной начинки из грибов и курицы, а также сливочной заливки превращает его в идеальную закуску к празднику и на каждый день.

рыбный пирог
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
рыбный пирог

Ингредиенты на 8 порций

Для теста:
— 260 г муки
— 100 г сливочного масла
— 2 яйца
— 0,5 ч. л. соли

Для начинки:
— 350 г шампиньонов
— 200 г куриного филе
— 1 луковица
— соль, перец по вкусу

Для заливки:
— 2 яйца
— 180 г сливок (12%)
— 100 г твёрдого сыра

Как приготовить

  1. Тесто. Просейте муку, добавьте соль и нарезанное масло. Перетрите до крошки, влейте взбитые яйца. Быстро замесите тесто, при необходимости добавьте ложку холодной воды. Заверните в плёнку и охладите.

  2. Начинка. Нарежьте грибы, лук и курицу. Обжарьте грибы до выпаривания влаги, затем подрумяньте в масле. Отдельно обжарьте лук, затем куриное филе.

  3. Заливка. Смешайте яйца, сливки и большую часть натёртого сыра. Добавьте соль и перец.

  4. Сборка. Тесто раскатайте, уложите в форму с бортиками. Выложите курицу, затем лук и заливку. Сверху — грибы и остатки сыра.

  5. Выпекание. Запекайте при 180 °C около 35 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть, чтобы заливка стабилизировалась.

Подавать пирог можно тёплым или холодным. Он вкусен всегда — с хрустящей корочкой и нежной, насыщенной начинкой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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