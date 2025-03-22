Французское название, домашний вкус — пирог, которому нет равных

1:53 Your browser does not support the audio element. Еда

Пирог Жюльен — это не французская классика, а изобретение советской кухни, вдохновлённое жюльеном в кокотницах. Сочетание песочного теста, сочной начинки из грибов и курицы, а также сливочной заливки превращает его в идеальную закуску к празднику и на каждый день.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain рыбный пирог

Ингредиенты на 8 порций

Для теста:

— 260 г муки

— 100 г сливочного масла

— 2 яйца

— 0,5 ч. л. соли

Для начинки:

— 350 г шампиньонов

— 200 г куриного филе

— 1 луковица

— соль, перец по вкусу

Для заливки:

— 2 яйца

— 180 г сливок (12%)

— 100 г твёрдого сыра

Как приготовить

Тесто. Просейте муку, добавьте соль и нарезанное масло. Перетрите до крошки, влейте взбитые яйца. Быстро замесите тесто, при необходимости добавьте ложку холодной воды. Заверните в плёнку и охладите. Начинка. Нарежьте грибы, лук и курицу. Обжарьте грибы до выпаривания влаги, затем подрумяньте в масле. Отдельно обжарьте лук, затем куриное филе. Заливка. Смешайте яйца, сливки и большую часть натёртого сыра. Добавьте соль и перец. Сборка. Тесто раскатайте, уложите в форму с бортиками. Выложите курицу, затем лук и заливку. Сверху — грибы и остатки сыра. Выпекание. Запекайте при 180 °C около 35 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть, чтобы заливка стабилизировалась.

Подавать пирог можно тёплым или холодным. Он вкусен всегда — с хрустящей корочкой и нежной, насыщенной начинкой.

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

