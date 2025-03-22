Французское название, домашний вкус — пирог, которому нет равных

Пирог Жюльен — это не французская классика, а изобретение советской кухни, вдохновлённое жюльеном в кокотницах. Сочетание песочного теста, сочной начинки из грибов и курицы, а также сливочной заливки превращает его в идеальную закуску к празднику и на каждый день.
Для теста:
— 260 г муки
— 100 г сливочного масла
— 2 яйца
— 0,5 ч. л. соли
Для начинки:
— 350 г шампиньонов
— 200 г куриного филе
— 1 луковица
— соль, перец по вкусу
Для заливки:
— 2 яйца
— 180 г сливок (12%)
— 100 г твёрдого сыра
Тесто. Просейте муку, добавьте соль и нарезанное масло. Перетрите до крошки, влейте взбитые яйца. Быстро замесите тесто, при необходимости добавьте ложку холодной воды. Заверните в плёнку и охладите.
Начинка. Нарежьте грибы, лук и курицу. Обжарьте грибы до выпаривания влаги, затем подрумяньте в масле. Отдельно обжарьте лук, затем куриное филе.
Заливка. Смешайте яйца, сливки и большую часть натёртого сыра. Добавьте соль и перец.
Сборка. Тесто раскатайте, уложите в форму с бортиками. Выложите курицу, затем лук и заливку. Сверху — грибы и остатки сыра.
Выпекание. Запекайте при 180 °C около 35 минут до румяной корочки. Дайте немного остыть, чтобы заливка стабилизировалась.
Подавать пирог можно тёплым или холодным. Он вкусен всегда — с хрустящей корочкой и нежной, насыщенной начинкой.
Пиро́г (от праслав. *руrоgъ - "праздничный хлеб", от ст.‑слав. пир - "свадьба", от пити - "пить [хмельное]") — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.
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