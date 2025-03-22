Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут

1:36 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что полезное блюдо не может быть вкусным и быстрым? Минтай — доступная рыба, которая при минимуме усилий превращается в сытный и лёгкий ужин. Главное — не переборщить со специями и правильно выбрать рыбу.

Фото: flickr.com by Alabama Extension, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ филе тилапии

Почему именно минтай

Нежное мясо, которое насыщает, не перегружая

Простой в приготовлении — не требует маринадов и сложных соусов

Отличный выбор для тех, кто следит за питанием

Минтай легко вписывается в семейное меню: его вкус нравится и взрослым, и детям.

Что понадобится

1 кг свежего минтая

1 ч. л. соли

щепотка чёрного молотого перца

50 мл растительного масла

Выбирайте рыбу с упругой мякотью и лёгким морским ароматом — она получится сочной.

Как готовить

Минтая очистите от внутренностей, промойте и нарежьте на крупные куски Посыпьте солью и перцем, слегка вотрите специи в мякоть Противень смажьте маслом, выложите рыбу Добавьте сверху немного масла — для хрустящей корочки Запекайте при 220 °C около 20 минут За 2-3 минуты до готовности можно включить гриль — для золотистой корочки

Аромат на кухне сам подскажет, что блюдо пора доставать. Подавать минтая лучше сразу, с зеленью и ломтиком лимона.

Простой, честный вкус и быстрая подача делают это блюдо отличным вариантом на каждый день — особенно когда нет сил на долгую готовку.

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.

