Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут

Кто сказал, что полезное блюдо не может быть вкусным и быстрым? Минтай — доступная рыба, которая при минимуме усилий превращается в сытный и лёгкий ужин. Главное — не переборщить со специями и правильно выбрать рыбу.
Минтай легко вписывается в семейное меню: его вкус нравится и взрослым, и детям.
Выбирайте рыбу с упругой мякотью и лёгким морским ароматом — она получится сочной.
Аромат на кухне сам подскажет, что блюдо пора доставать. Подавать минтая лучше сразу, с зеленью и ломтиком лимона.
Простой, честный вкус и быстрая подача делают это блюдо отличным вариантом на каждый день — особенно когда нет сил на долгую готовку.
Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.
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