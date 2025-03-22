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Рыба тает во рту — а вы тратили на неё всего 20 минут

1:36
Еда

Кто сказал, что полезное блюдо не может быть вкусным и быстрым? Минтай — доступная рыба, которая при минимуме усилий превращается в сытный и лёгкий ужин. Главное — не переборщить со специями и правильно выбрать рыбу.

филе тилапии
Фото: flickr.com by Alabama Extension, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
филе тилапии

Почему именно минтай

  • Нежное мясо, которое насыщает, не перегружая
  • Простой в приготовлении — не требует маринадов и сложных соусов
  • Отличный выбор для тех, кто следит за питанием

Минтай легко вписывается в семейное меню: его вкус нравится и взрослым, и детям.

Что понадобится

  • 1 кг свежего минтая
  • 1 ч. л. соли
  • щепотка чёрного молотого перца
  • 50 мл растительного масла

Выбирайте рыбу с упругой мякотью и лёгким морским ароматом — она получится сочной.

Как готовить

  1. Минтая очистите от внутренностей, промойте и нарежьте на крупные куски
  2. Посыпьте солью и перцем, слегка вотрите специи в мякоть
  3. Противень смажьте маслом, выложите рыбу
  4. Добавьте сверху немного масла — для хрустящей корочки
  5. Запекайте при 220 °C около 20 минут
  6. За 2-3 минуты до готовности можно включить гриль — для золотистой корочки

Аромат на кухне сам подскажет, что блюдо пора доставать. Подавать минтая лучше сразу, с зеленью и ломтиком лимона.

Простой, честный вкус и быстрая подача делают это блюдо отличным вариантом на каждый день — особенно когда нет сил на долгую готовку.

Уточнения

Минта́й (лат. Gadus chalcogrammus, до 2014 г. Theragra chalcogramma) — придонно-пелагическая холодолюбивая рыба семейства тресковых. Наиболее распространённая рыба в северной части Тихого океана.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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