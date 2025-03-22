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Как перестать уставать от готовки — один приём меняет всё

2:11
Еда

После длинного рабочего дня стоять у плиты — последнее, чего хочется. Но представьте: ужин готов за 10 минут, без лишней суеты, грязной посуды и однообразных блюд. Это не мечта, а реальный подход — достаточно раз в неделю выделить немного времени.

Макароны
Фото: freepik.com by valeria_aksakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Макароны

Готовим один раз — едим всю неделю

Выберите удобный день (например, воскресенье) и посвятите пару часов подготовке. Сварите крупы — гречку, рис, киноа. Запеките овощи: перцы, кабачки, баклажаны. Разделайте курицу, обжарьте фарш или подготовьте заготовки из рыбы.

Всё разложите по контейнерам и уберите в холодильник или заморозьте порционно. Так каждый вечер у вас будет "набор конструктора" для быстрого и вкусного ужина.

Простые блюда — из простых заготовок

— Запечённые овощи легко превращаются в рататуй, гарнир, пасту или даже начинку для пиццы
— Гречка подойдёт для котлет, салатов, супов
— Фарш — для лазаньи, чили, соуса для пасты
— Остатки риса можно превратить в жареные шарики с сыром или основу для азиатского блюда

Универсальные соусы — к любому случаю

Приготовьте томатный, сливочный или ореховый соус сразу в большом объёме, разлейте по контейнерам и заморозьте. Затем просто подогрейте — и за 5 минут получите насыщенное блюдо.

Морозилка — ваш союзник

Свежая зелень не обязана вянуть в холодильнике. Нарежьте укроп, петрушку, базилик, разложите по формочкам для льда, залейте водой или маслом. Такие ароматные кубики прекрасно оживят суп, рагу или тушёные овощи.

Комбинируйте остатки

Оставшееся мясо можно превратить в начинку для блинчиков или пирогов, а сваренный рис — в сытные котлетки. Чем смелее вы комбинируете — тем быстрее пополняется коллекция быстрых блюд.

Со временем вы поймёте: готовка перестала быть рутиной, и даже в будни вкусная еда больше не требует жертв.

Уточнения

Кулина́ри́я (новолат. [ars] culinaria — кухонное искусство, от culina — «кухня»), также пова́ренное иску́сство — человеческая деятельность по приготовлению пищи.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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