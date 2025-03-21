Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Болезнь, которая превращает голубей в зомби: почему птицы ведут себя так, будто ими кто-то управляет
Гигантский лимон удивил садоводов рядом с Равдой
Пакетá оказался в центре громкого скандала: угрожает ли это его карьере
Эти собаки – как бойцы спецназа: мгновенная реакция, мощные атаки и никакого страха
Где алкоголь льется рекой: топ-50 самых пьющих стран мир
Больше не загадка: эксперты объяснили, почему на банных полотенцах есть полосы
Забудьте об усталости: добавьте это в рацион, и мозг скажет вам спасибо
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
Прохор Шаляпин перечислил требования к избраннице: я буду содержать

Завтрак как в кафе: омлет превратился в облако после одной детали

1:36
Еда

Вы когда-нибудь мечтали о нежном, воздушном омлете, а в итоге получали резиновую лепёшку? Всё дело не в рецепте, а в мелочах, которые обычно игнорируют.

Омлет
Фото: freepik.com by timolina, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Омлет

Главное — не ингредиенты, а подход

Пушистый омлет начинается с правильной температуры. Яйца из холодильника взбиваются хуже, а значит — забудьте о легкой текстуре. Достаньте их заранее или погрейте в миске с тёплой водой. Разбейте в глубокую миску, добавьте щепотку соли и взбивайте не вилкой, а венчиком или блендером. Чем больше воздуха попадёт в смесь, тем пышнее будет результат.

Молоко не нужно

Многие по привычке добавляют молоко, но это делает омлет плотным. Ложка обычной воды — вот что нужно. При нагревании она превращается в пар и приподнимает яичную массу. А для вкуса можно добавить чайную ложку сливок.

Идеальная сковорода и жар

Сковорода должна быть с толстым дном. Разогрейте её до среднего жара, добавьте каплю масла и распределите кисточкой. Как только выльете яйца, сразу убавьте огонь до минимума и накройте крышкой. Не трогайте омлет лопаткой — дайте пару поработать. Через 4-5 минут снимите с огня и дайте постоять под крышкой ещё минуту.

Результат

Сложите омлет пополам — внутри он будет кремовым, а снаружи — с лёгкой румяной корочкой. И никаких плоских, пересушенных блинов. Просто идеальное утро — без усилий и разочарований.

Уточнения

Омле́т (фр. omelette) — яичница, к которой добавляется молоко или другая жидкость, например, вода, сливки, бульон, отвар, сок и, в ряде рецептов, небольшое количество какой-либо муки, например, пшеничной, овсяной, гречневой, ячневой, ржаной, картофельной, гороховой.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
ТОП-5 грузовиков СССР с самым неудобным салоном
Авто
ТОП-5 грузовиков СССР с самым неудобным салоном Аудио 
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами
Красота и стиль
Блузки, которые выглядят расслабленно, но эффектно: почему бохо-стиль снова с нами Аудио 
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Садоводство, цветоводство
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать Аудио 
Популярное
Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения

Шторы уходят в прошлое! Узнайте, чем заменить тканевые занавески: раздвижные панели, стекло, растения, ставни и жалюзи. 5 идей для стильного интерьера.

Шторы вышли из моды: на смену пришли эти элегантные и практичные решения
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Рыбаки вытащили из воды нечто большее, чем улов: невероятная находка во Вьетнаме
Этот кустарник быстро растёт и превращает сад в цветущий рай
Забудьте про уксус и соду: вот что навсегда избавит унитаз от жёлтого известкового налёта
Истребитель F-47: Трамп похвастался секретами нового самолёта шестого поколения Дмитрий Плотников Эрдоган или Имамоглу. Кто победит? Любовь Степушова На вечере памяти Планета Ширвиндт Театр сатиры сыграл в наивное хулиганство Анжела Якубовская
Если птицы слишком часто заглядывают в ваш дом – пора узнать почему
Картофельные очистки — золото для грядки: вот как их правильно использовать
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Будущее ДВС: Mazda представила двигатель, который затмит гибриды
Последние материалы
Болезнь, которая превращает голубей в зомби: почему птицы ведут себя так, будто ими кто-то управляет
Гигантский лимон удивил садоводов рядом с Равдой
Китайский ZTD-05: мощь и уязвимости нового танка-амфибии КНР
Пакетá оказался в центре громкого скандала: угрожает ли это его карьере
Эти собаки – как бойцы спецназа: мгновенная реакция, мощные атаки и никакого страха
Где алкоголь льется рекой: топ-50 самых пьющих стран мир
Больше не загадка: эксперты объяснили, почему на банных полотенцах есть полосы
Забудьте об усталости: добавьте это в рацион, и мозг скажет вам спасибо
Завтрак как в кафе: омлет превратился в облако после одной детали
Запретные яйца: почему утки несутся, а магазины их не продают
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.