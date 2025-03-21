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Рецепт без паники: шоколадный торт, который получается у всех

2:10
Еда

Кажется, что домашний торт — это сложно, дорого и долго. Но что, если всё совсем не так? Без экзотических ингредиентов и опыта кондитера вы сможете испечь шоколадный торт, от которого гости не оторвутся. Главное — точность и несколько секретов.

Тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Тирамису

Что понадобится для бисквита

  • 200 г муки
  • 200 г сахара
  • 4 яйца
  • 150 мл растительного масла
  • 100 мл молока
  • 80 г какао
  • 1 ч. л. соды
  • щепотка соли

Отделите белки от желтков. Взбейте белки с сахаром до устойчивых пиков. В другой миске соедините желтки, молоко, масло и какао. Аккуратно добавьте взбитые белки, затем просеянную муку с содой и солью. Тесто должно получиться плотным и воздушным. Разлейте его по двум формам с пергаментом, выпекайте при 180 °C около 30 минут. Готовность проверьте зубочисткой.

Как собрать торт

Дайте бисквитам остыть в форме — иначе они осядут. Пока они отдыхают, приготовьте крем:

  • 300 г сливочного масла
  • 200 г сахарной пудры
  • 100 г растопленного шоколада

Масло взбейте с пудрой до белизны, добавьте шоколад. Если крем густой — влейте ложку сливок.

Соберите торт: коржи пропитайте кофейным сиропом (50 мл воды + 2 ст. л. сахара + 1 ч. л. кофе). Это придаст влажность и аромат. Промажьте кремом слои и поверхность.

Финальный штрих

Для глазури растопите 100 г шоколада с 50 мл сливок. Остудите, полейте торт и украсьте ягодами или шоколадной стружкой. Перед подачей дайте торту постоять в холодильнике 4-6 часов. Так вкус станет гармоничным, а текстура — нежной.

Даже если бисквит вышел неидеальным — крем всё скроет. Главное — пробовать и наслаждаться процессом.

Уточнения

Торт (от итал. torta/лат. tōrta, круглый хлеб) — кондитерское изделие, состоящее из нескольких коржей, пропитанных кремом или джемом.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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