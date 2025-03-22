Фарш с секретным ингредиентом: так готовят макароны в Греции — пальчики оближешь!

Когда хочется чего-то сытного, но при этом простого и вкусного, макароны с куриным фаршем — идеальный выбор. Это блюдо, которое готовится быстро и не требует сложных ингредиентов. Мы расскажем, как приготовить макароны с куриным фаршем по-гречески, чтобы они стали настоящим гастрономическим наслаждением.
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Макароны с фаршем
Для приготовления этого блюда вам понадобятся:
500 г рубленой курицы (куриного фарша)
1 большая луковица
1-2 зубчика чеснока
1 большая морковь
1 стебель сельдерея
2 лавровых листа
150 мл белого сухого вина
3 зерна душистого перца
70 г томатной пасты
200 г тертых помидоров
300 мл овощного бульона или горячей воды
4 ст. л. оливкового масла
Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
2 ст. л. рубленой петрушки
500 г лапши
Сушеный анфотиро или тертый кефалотири для подачи (по желанию)
Приготовление
Обжарка фарша. Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла в глубокой сковороде на среднем огне. Обжарьте рубленую курицу до золотистого цвета, постоянно помешивая. Добавьте соль и свежемолотый черный перец, чтобы усилить вкус.
Добавление овощей. Как только фарш изменит цвет, добавьте нарезанный лук, тертую морковь, измельченный чеснок и мелко нарезанный сельдерей. Перемешивайте еще 2 минуты, чтобы овощи слегка подрумянились. Затем добавьте лавровый лист и душистый перец.
Вино и томаты. Убавьте огонь и влейте сухое белое вино. Дайте ему немного испариться, затем добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте, чтобы она полностью растворилась. Добавьте тертые помидоры и перемешайте еще раз.
Тушение соуса. Влейте горячий овощной бульон или воду, чтобы покрыть содержимое сковороды. Тушите на медленном огне около 20-25 минут, периодически помешивая. Соус должен загустеть и стать насыщенным.
Завершение приготовления. Удалите лавровый лист и душистый перец, снимите сковороду с огня. Попробуйте соус и при необходимости добавьте соль и перец по вкусу. Добавьте рубленую петрушку и перемешайте.
Приготовление лапши. Пока соус тушится, отварите лапшу в подсоленной воде до состояния аль денте. Следуйте инструкции на упаковке, чтобы не переварить лапшу.
Смешивание и подача. Процедите лапшу и верните ее в кастрюлю. Добавьте оставшееся оливковое масло и тщательно перемешайте. Вы можете смешать лапшу с мясным фаршем прямо в кастрюле или подать их отдельно, украсив тертым сыром и свежемолотым перцем.
Это блюдо станет отличным ужином или обедом, который порадует вас и ваших близких своим вкусом и простотой приготовления. Приятного аппетита!
Уточнения
Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.