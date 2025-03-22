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Фарш с секретным ингредиентом: так готовят макароны в Греции — пальчики оближешь!

3:15
Еда

Когда хочется чего-то сытного, но при этом простого и вкусного, макароны с куриным фаршем — идеальный выбор. Это блюдо, которое готовится быстро и не требует сложных ингредиентов. Мы расскажем, как приготовить макароны с куриным фаршем по-гречески, чтобы они стали настоящим гастрономическим наслаждением.

Макароны с фаршем
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макароны с фаршем

Для приготовления этого блюда вам понадобятся:

  • 500 г рубленой курицы (куриного фарша)
  • 1 большая луковица
  • 1-2 зубчика чеснока
  • 1 большая морковь
  • 1 стебель сельдерея
  • 2 лавровых листа
  • 150 мл белого сухого вина
  • 3 зерна душистого перца
  • 70 г томатной пасты
  • 200 г тертых помидоров
  • 300 мл овощного бульона или горячей воды
  • 4 ст. л. оливкового масла
  • Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
  • 2 ст. л. рубленой петрушки
  • 500 г лапши
  • Сушеный анфотиро или тертый кефалотири для подачи (по желанию)

Приготовление

  1. Обжарка фарша. Разогрейте 2 ст. л. оливкового масла в глубокой сковороде на среднем огне. Обжарьте рубленую курицу до золотистого цвета, постоянно помешивая. Добавьте соль и свежемолотый черный перец, чтобы усилить вкус.
  2. Добавление овощей. Как только фарш изменит цвет, добавьте нарезанный лук, тертую морковь, измельченный чеснок и мелко нарезанный сельдерей. Перемешивайте еще 2 минуты, чтобы овощи слегка подрумянились. Затем добавьте лавровый лист и душистый перец.
  3. Вино и томаты. Убавьте огонь и влейте сухое белое вино. Дайте ему немного испариться, затем добавьте томатную пасту и тщательно перемешайте, чтобы она полностью растворилась. Добавьте тертые помидоры и перемешайте еще раз.
  4. Тушение соуса. Влейте горячий овощной бульон или воду, чтобы покрыть содержимое сковороды. Тушите на медленном огне около 20-25 минут, периодически помешивая. Соус должен загустеть и стать насыщенным.
  5. Завершение приготовления. Удалите лавровый лист и душистый перец, снимите сковороду с огня. Попробуйте соус и при необходимости добавьте соль и перец по вкусу. Добавьте рубленую петрушку и перемешайте.
  6. Приготовление лапши. Пока соус тушится, отварите лапшу в подсоленной воде до состояния аль денте. Следуйте инструкции на упаковке, чтобы не переварить лапшу.
  7. Смешивание и подача. Процедите лапшу и верните ее в кастрюлю. Добавьте оставшееся оливковое масло и тщательно перемешайте. Вы можете смешать лапшу с мясным фаршем прямо в кастрюле или подать их отдельно, украсив тертым сыром и свежемолотым перцем.

Это блюдо станет отличным ужином или обедом, который порадует вас и ваших близких своим вкусом и простотой приготовления. Приятного аппетита!

Уточнения

Макаро́ны (итал. maccheroni) — макаронные изделия в виде трубочек разного диаметра и длины.

Томатный соус — овощной соус на основе томатов.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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