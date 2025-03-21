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Забудьте об усталости: добавьте это в рацион, и мозг скажет вам спасибо

2:36
Еда

Как и компьютеру, нашему мозгу для работы нужна энергия. В состоянии бодрствования он вырабатывает около 30 Вт, что эквивалентно мощности лампочки, освещающей комнату.

Сухофрукты
Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сухофрукты

Однако сохранять концентрацию в течение нескольких часов может быть непросто. Итальянский специалист по внутренним болезням и функциональному питанию Сара Фарнетти в беседе с Fortuneita.com предлагает диету, благоприятную для мозга, чтобы восполнить его энергию.

По словам Фарнетти, основными питательными веществами для мозга являются сложные углеводы, белки и липиды. Сложные углеводы обеспечивают нервные клетки энергией, белки поддерживают обновление тканей и биосинтез нейротрансмиттеров, а липиды важны для метаболизма клеточных мембран, пишет Медпульс.

Витамины группы В, особенно B1, B2, B6, ниацин, фолиевая кислота, B12, пантотеновая кислота и биотин, полезны для мозга. Они поддерживают жизнеспособность нервных клеток, интеллектуальную деятельность и уменьшают раздражительность и умственный стресс. Сухофрукты, богатые минералами, витаминами, омега-3 и омега-6 жирными кислотами, также полезны для памяти и эффективности мозга.

Для оптимальной работы мозга важен сбалансированный ритм жизни и достаточный сон. Рекомендуется спать не менее семи-восьми часов в сутки, чтобы улучшить интеллектуальную производительность и контролировать аппетит.

Кофеин может временно улучшить мыслительные процессы и защитить мозг от слабоумия, но его лучше пить утром или перед тестом. Чёрный кофе предпочтительнее, так как смесь с молоком снижает усвоение защитных полифенолов. Зелёный чай может быть более эффективным для концентрации внимания.

Для улучшения клеточного обмена полезны продукты и добавки с омега-3, DHA, EPA, флавоноидами и фолатами. Тёмный шоколад (20 граммов в день) также полезен для мозга.

Чтобы избежать гликемического падения, которое вызывает усталость и затрудняет концентрацию, важно выбирать продукты, которые поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Рекомендуется избегать простых углеводов, таких как сахар, глюкозный сироп и декстроза, и отдавать предпочтение сложным углеводам, приготовленным с оливковым маслом первого отжима.

Уточнения

Сухофрукты — высушенные фрукты или ягоды, с остаточной влажностью около 20 %.

Витами́ны гру́ппы B — группа водорастворимых витаминов, играющих большую роль в клеточном метаболизме.
 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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