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Куриные сердечки без горечи и с идеальной текстурой — делимся рецептом

1:47
Еда

Когда-то куриные сердечки считались сугубо субпродуктом, на любителя. Сегодня — это полноценный кулинарный хит. Но чтобы они действительно удивили, мало просто обжарить или потушить. Главное — правильно подготовить и замариновать.

Субпродукты
Фото: Designed by Freepik by azerbaijan_stockers, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Субпродукты

Чистка и маринад: ключевой этап

Сердечки обязательно очищают от плёнок и лишнего жира, промывают в холодной воде. Это убирает возможную горечь и делает текстуру чище. Классический маринад — майонез с горчицей. Но если хочется облегчить блюдо, майонез смело заменяют на сметану или натуральный йогурт. Горчица — главный элемент. Её ферменты не разрушают мясо, а деликатно размягчают волокна, делая сердечки нежными, но упругими.

Маринуются они не меньше часа, но идеальный результат получается после ночи в холодильнике. Вкус станет ярче, структура — мягче, а аромат — насыщеннее.

Шашлык и тушение — два проверенных варианта

На углях сердечки жарятся быстро — по 2-3 минуты с каждой стороны. Главное — не пересушить. Для вкуса можно добавить в маринад щепотку копчёной паприки, чеснок или розмарин. Горчица отлично сочетается со специями и усиливает их вкус.

Для тушёных сердечек есть простой трюк: за 10-15 минут до готовности в соус добавьте чайную ложку горчицы. Она сделает его бархатным и слегка пикантным.

Подавайте с картофельным пюре, гречкой или просто свежим багетом — всё улетит со стола. После такого блюда вопрос "Как ты это приготовил?" станет регулярным.

Уточнения

Субпроду́кты - внутренние органы (ливер, потроха) и части туш убойных животных, за исключением мякоти мяса, пригодные для дальнейшей переработки в пищевых или технических целях.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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