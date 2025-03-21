Готовим овсяный кисель по монастырскому рецепту — он покорил всю семью

1:38 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот кисель когда-то готовили в монастырях, да так, что он стал настоящим символом русской кухни. Без ярких вкусовых акцентов, но с особой текстурой и мягким послевкусием. Варится он из геркулеса, подаётся холодным, а по желанию — с ягодами или кусочками свежих фруктов.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Коктейль

Почему стоит попробовать?

Во-первых, это простой и полезный десерт без лишнего сахара. Во-вторых, он сытный и подходит даже для постного стола. А главное — его вкус словно возвращает в прошлое, когда десерты были скромными, но удивительно насыщенными.

Ингредиенты на 2 порции:

геркулес — 1 стакан

вода — 2-3 стакана

молоко — 1 стакан

сливочное масло — 1/2 ч. л.

сахар — по желанию

Можно подавать без сахара, с мёдом или с добавлением ягод.

Как приготовить:

Залейте геркулес тёплой водой и оставьте в тепле на сутки. На следующий день процедите массу через сито. Жмых хорошо отожмите — он больше не понадобится. Получившийся овсяный раствор поставьте на слабый огонь и варите около 15 минут, пока он не загустеет. Долго кипятить не нужно. В готовый кисель добавьте масло, разлейте по формочкам и остудите. Подавайте холодным, можно со стаканом молока, свежими фруктами или ягодами.

Это блюдо хорошо тем, что его можно варьировать по вкусу — сделать сладким или оставить нейтральным, подавать как десерт или как лёгкий перекус. Старинная простота, которая до сих пор радует.

Уточнения

Кисе́ль - студенистое блюдо, приготавливаемое из крахмала или из зерновых культур (овёс, рожь, пшеница, конопля, горох).



