Готовим овсяный кисель по монастырскому рецепту — он покорил всю семью

Этот кисель когда-то готовили в монастырях, да так, что он стал настоящим символом русской кухни. Без ярких вкусовых акцентов, но с особой текстурой и мягким послевкусием. Варится он из геркулеса, подаётся холодным, а по желанию — с ягодами или кусочками свежих фруктов.
Во-первых, это простой и полезный десерт без лишнего сахара. Во-вторых, он сытный и подходит даже для постного стола. А главное — его вкус словно возвращает в прошлое, когда десерты были скромными, но удивительно насыщенными.
Можно подавать без сахара, с мёдом или с добавлением ягод.
Это блюдо хорошо тем, что его можно варьировать по вкусу — сделать сладким или оставить нейтральным, подавать как десерт или как лёгкий перекус. Старинная простота, которая до сих пор радует.
Кисе́ль - студенистое блюдо, приготавливаемое из крахмала или из зерновых культур (овёс, рожь, пшеница, конопля, горох).
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