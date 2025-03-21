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Готовим овсяный кисель по монастырскому рецепту — он покорил всю семью

1:38
Еда

Этот кисель когда-то готовили в монастырях, да так, что он стал настоящим символом русской кухни. Без ярких вкусовых акцентов, но с особой текстурой и мягким послевкусием. Варится он из геркулеса, подаётся холодным, а по желанию — с ягодами или кусочками свежих фруктов.

Коктейль
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Коктейль

Почему стоит попробовать?

Во-первых, это простой и полезный десерт без лишнего сахара. Во-вторых, он сытный и подходит даже для постного стола. А главное — его вкус словно возвращает в прошлое, когда десерты были скромными, но удивительно насыщенными.

Ингредиенты на 2 порции:

  • геркулес — 1 стакан
  • вода — 2-3 стакана
  • молоко — 1 стакан
  • сливочное масло — 1/2 ч. л.
  • сахар — по желанию

Можно подавать без сахара, с мёдом или с добавлением ягод.

Как приготовить:

  1. Залейте геркулес тёплой водой и оставьте в тепле на сутки.
  2. На следующий день процедите массу через сито. Жмых хорошо отожмите — он больше не понадобится.
  3. Получившийся овсяный раствор поставьте на слабый огонь и варите около 15 минут, пока он не загустеет. Долго кипятить не нужно.
  4. В готовый кисель добавьте масло, разлейте по формочкам и остудите.
  5. Подавайте холодным, можно со стаканом молока, свежими фруктами или ягодами.

Это блюдо хорошо тем, что его можно варьировать по вкусу — сделать сладким или оставить нейтральным, подавать как десерт или как лёгкий перекус. Старинная простота, которая до сих пор радует.

Уточнения

Кисе́ль - студенистое блюдо, приготавливаемое из крахмала или из зерновых культур (овёс, рожь, пшеница, конопля, горох).
 

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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