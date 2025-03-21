Сочная куриная грудка с начинкой — идеальный ужин за 45 минут

Когда хочется приготовить что-то вкусное, но без вреда для фигуры, это блюдо — настоящая находка. Куриная грудка получается нежной, сочной, с насыщенной начинкой из феты, маслин, зелени и вяленых помидоров. Готовится быстро, выглядит эффектно, а подать можно с лёгким салатом — и будет идеальный ужин.
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Мясной рулет
Ингредиенты на 4 порции:
куриное филе — 4 шт.
фета — 50 г
вяленые помидоры — 5-6 шт.
маслины без косточек — 10 шт.
укроп — 3 веточки
петрушка — 3 веточки
зелёный лук — 2 пера
оливковое масло — 2 ст. л.
соль и свежемолотый перец — по вкусу
Как приготовить:
Куриное филе натрите солью и перцем. Острым ножом сделайте в каждом филе "карман", не прорезая насквозь.
Фету разомните вилкой. Вяленые помидоры обсушите от масла и нарежьте. Маслины и зелень мелко порубите.
Смешайте фету, томаты, маслины, зелень и 1 ст. л. масла. Этой смесью наполните филе. Скрепите шпажками.
Разогрейте духовку до 175 °C. Противень застелите пергаментом.
На сковороде разогрейте оставшееся масло и обжарьте филе со всех сторон до румяной корочки.
Переложите на противень и запекайте 12-15 минут, пока курица не будет готова.
После запекания дайте филе отдохнуть под фольгой 5-10 минут. Нарежьте ломтиками и подавайте горячим.
Это блюдо можно подать на ужин или лёгкий обед. Оно сытное, но не тяжёлое, и отлично впишется в рацион правильного питания.
Уточнения
Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Этот вид птичьего мяса является самым распространённым в мире.