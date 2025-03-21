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Сочная куриная грудка с начинкой — идеальный ужин за 45 минут

1:51
Еда

Когда хочется приготовить что-то вкусное, но без вреда для фигуры, это блюдо — настоящая находка. Куриная грудка получается нежной, сочной, с насыщенной начинкой из феты, маслин, зелени и вяленых помидоров. Готовится быстро, выглядит эффектно, а подать можно с лёгким салатом — и будет идеальный ужин.

Мясной рулет
Фото: Freepik is licensed under Free license
Мясной рулет

Ингредиенты на 4 порции:

  • куриное филе — 4 шт.
  • фета — 50 г
  • вяленые помидоры — 5-6 шт.
  • маслины без косточек — 10 шт.
  • укроп — 3 веточки
  • петрушка — 3 веточки
  • зелёный лук — 2 пера
  • оливковое масло — 2 ст. л.
  • соль и свежемолотый перец — по вкусу

Как приготовить:

  1. Куриное филе натрите солью и перцем. Острым ножом сделайте в каждом филе "карман", не прорезая насквозь.
  2. Фету разомните вилкой. Вяленые помидоры обсушите от масла и нарежьте. Маслины и зелень мелко порубите.
  3. Смешайте фету, томаты, маслины, зелень и 1 ст. л. масла. Этой смесью наполните филе. Скрепите шпажками.
  4. Разогрейте духовку до 175 °C. Противень застелите пергаментом.
  5. На сковороде разогрейте оставшееся масло и обжарьте филе со всех сторон до румяной корочки.
  6. Переложите на противень и запекайте 12-15 минут, пока курица не будет готова.
  7. После запекания дайте филе отдохнуть под фольгой 5-10 минут. Нарежьте ломтиками и подавайте горячим.

Это блюдо можно подать на ужин или лёгкий обед. Оно сытное, но не тяжёлое, и отлично впишется в рацион правильного питания.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Этот вид птичьего мяса является самым распространённым в мире.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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