Сочная куриная грудка с начинкой — идеальный ужин за 45 минут

1:51 Your browser does not support the audio element. Еда

Когда хочется приготовить что-то вкусное, но без вреда для фигуры, это блюдо — настоящая находка. Куриная грудка получается нежной, сочной, с насыщенной начинкой из феты, маслин, зелени и вяленых помидоров. Готовится быстро, выглядит эффектно, а подать можно с лёгким салатом — и будет идеальный ужин.

Фото: Freepik is licensed under Free license Мясной рулет

Ингредиенты на 4 порции:

куриное филе — 4 шт.

фета — 50 г

вяленые помидоры — 5-6 шт.

маслины без косточек — 10 шт.

укроп — 3 веточки

петрушка — 3 веточки

зелёный лук — 2 пера

оливковое масло — 2 ст. л.

соль и свежемолотый перец — по вкусу

Как приготовить:

Куриное филе натрите солью и перцем. Острым ножом сделайте в каждом филе "карман", не прорезая насквозь. Фету разомните вилкой. Вяленые помидоры обсушите от масла и нарежьте. Маслины и зелень мелко порубите. Смешайте фету, томаты, маслины, зелень и 1 ст. л. масла. Этой смесью наполните филе. Скрепите шпажками. Разогрейте духовку до 175 °C. Противень застелите пергаментом. На сковороде разогрейте оставшееся масло и обжарьте филе со всех сторон до румяной корочки. Переложите на противень и запекайте 12-15 минут, пока курица не будет готова. После запекания дайте филе отдохнуть под фольгой 5-10 минут. Нарежьте ломтиками и подавайте горячим.

Это блюдо можно подать на ужин или лёгкий обед. Оно сытное, но не тяжёлое, и отлично впишется в рацион правильного питания.

Уточнения

Куря́тина — кулинарное и промышленное наименование куриного мяса. Этот вид птичьего мяса является самым распространённым в мире.

