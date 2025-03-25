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Тунец, лосось и немного ртути — чем рискует каждый любитель морской кухни

1:34
Еда

Сегодня, когда мы стремимся к здоровому образу жизни, важно помнить: вред организму наносят не только фастфуд и газировка. Опасные вещества могут поджидать даже в привычных и, казалось бы, безопасных вещах — таких как вода или рыба на ужин.

Рыбный магазин
Фото: freepik.com by drobotdean, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рыбный магазин

Тихий гость — радон в вашей воде

Доктор Александр Мясников в эфире программы "Доктор Мясников" обратил внимание на малозаметную, но опасную проблему — ионизирующее излучение, в частности радон. Этот газ может попадать в жилое пространство из почвы, натурального камня, бетона и других строительных материалов. А значит, он может быть и в воде из-под крана - особенно если она поступает из скважин, проходящих через породы, содержащие радон.

Радон опасен не мгновенно, а накопительным эффектом. Он может провоцировать хронические заболевания, ускорять старение и даже повышать риск онкологии.

Рыба — не всегда про здоровье

Ещё одна ловушка — ртуть, накапливающаяся в морской рыбе. Особенно опасна она для беременных: тяжелый металл способен нарушить формирование нервной системы плода. Основные "подозреваемые" — крупные хищные рыбы, такие как тунец, лосось и скумбрия.

"Если уж хочется рыбы — лучше выбирать мелкую. В ней ртути гораздо меньше", — советует доктор.

Вывод прост: даже "полезная" еда и вода требуют внимания. За здоровьем нужно следить не только в аптеке, но и на кухне.

Уточнения

Тунцы́ род лучепёрых рыб из семейства скумбриевых (Scombridae). Он входит в число пяти родов, образующих трибу Thunnini. К роду относят 8 видов, более половины всей трибы. Род подразделяют на два подрода. 
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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