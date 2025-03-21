Готовим борщ по старинному методу — результат каждый раз на ура

2:31 Your browser does not support the audio element. Еда

Про борщ можно спорить бесконечно — где он появился, каким должен быть, с фасолью или без. Но в одном почти все согласны: борщ — это суп, который требует времени, терпения и уважения к ингредиентам. В России чаще всего его варят на говяжьем бульоне, с квашеной капустой и обязательно — со свёклой. Именно такой вариант мы и предлагаем.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Борщ

Почему борщ с квашеной капустой?

Некоторые историки считают, что изначально борщ был зелёным — без свёклы. Но сегодня её считают чуть ли не главным компонентом. Квашеная капуста в этом рецепте придаёт борщу лёгкую кислинку и делает вкус глубже.

Ингредиенты на 8 порций:

говядина на кости (грудинка + край) — 1 кг

вода — 5 л

лавровый лист — 3 шт.

перец горошком — 5 шт.

квашеная капуста — 400 г

белокочанная капуста — 300 г

свёкла — 400 г

морковь — 200 г

лук — 300 г

растительное масло — 4 ст. л.

томатная паста — 1 ст. л.

уксус яблочный — 2 ст. л.

сахар — 2 ст. л.

чеснок — 3 зубчика

соль, свежемолотый перец — по вкусу

Как приготовить:

Сварите бульон. Мясо промойте, залейте водой и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте специи и варите на слабом огне 3 часа. Подготовьте капусту. Квашеную капусту залейте холодной водой на 1 час, затем отожмите. Обжарьте овощи. Лук мелко нарежьте, свёклу и морковь натрите. Обжарьте лук до мягкости, добавьте остальные овощи, томатную пасту, уксус, сахар и немного воды. Тушите 30 минут. Соберите борщ. Бульон процедите, мясо нарежьте. Верните в кастрюлю, добавьте квашеную капусту и варите 20 минут. Финальные шаги. Добавьте белокочанную капусту, варите ещё 10 минут. Положите чеснок и тушёные овощи. Посолите, поперчите. Дайте настояться. Быстро доведите до кипения, выключите огонь и дайте борщу постоять под крышкой 15 минут.

Борщ лучше всего подавать горячим — со сметаной, чесночными пампушками или просто с чёрным хлебом.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

