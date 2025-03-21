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Готовим борщ по старинному методу — результат каждый раз на ура

2:31
Еда

Про борщ можно спорить бесконечно — где он появился, каким должен быть, с фасолью или без. Но в одном почти все согласны: борщ — это суп, который требует времени, терпения и уважения к ингредиентам. В России чаще всего его варят на говяжьем бульоне, с квашеной капустой и обязательно — со свёклой. Именно такой вариант мы и предлагаем.

Борщ
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Борщ

Почему борщ с квашеной капустой?

Некоторые историки считают, что изначально борщ был зелёным — без свёклы. Но сегодня её считают чуть ли не главным компонентом. Квашеная капуста в этом рецепте придаёт борщу лёгкую кислинку и делает вкус глубже.

Ингредиенты на 8 порций:

  • говядина на кости (грудинка + край) — 1 кг
  • вода — 5 л
  • лавровый лист — 3 шт.
  • перец горошком — 5 шт.
  • квашеная капуста — 400 г
  • белокочанная капуста — 300 г
  • свёкла — 400 г
  • морковь — 200 г
  • лук — 300 г
  • растительное масло — 4 ст. л.
  • томатная паста — 1 ст. л.
  • уксус яблочный — 2 ст. л.
  • сахар — 2 ст. л.
  • чеснок — 3 зубчика
  • соль, свежемолотый перец — по вкусу

Как приготовить:

  1. Сварите бульон. Мясо промойте, залейте водой и доведите до кипения. Снимите пену, добавьте специи и варите на слабом огне 3 часа.
  2. Подготовьте капусту. Квашеную капусту залейте холодной водой на 1 час, затем отожмите.
  3. Обжарьте овощи. Лук мелко нарежьте, свёклу и морковь натрите. Обжарьте лук до мягкости, добавьте остальные овощи, томатную пасту, уксус, сахар и немного воды. Тушите 30 минут.
  4. Соберите борщ. Бульон процедите, мясо нарежьте. Верните в кастрюлю, добавьте квашеную капусту и варите 20 минут.
  5. Финальные шаги. Добавьте белокочанную капусту, варите ещё 10 минут. Положите чеснок и тушёные овощи. Посолите, поперчите.
  6. Дайте настояться. Быстро доведите до кипения, выключите огонь и дайте борщу постоять под крышкой 15 минут.

Борщ лучше всего подавать горячим — со сметаной, чесночными пампушками или просто с чёрным хлебом.

Уточнения

Борщ — горячий заправочный суп на основе свёклы, которая придаёт ему характерный красный цвет.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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