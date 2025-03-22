Яйца теряют ценность прямо в вашем холодильнике — проверьте

Яйца — один из лучших натуральных источников витамина D, важного для костей, иммунитета и общего самочувствия. Но есть один повседневный рефлекс, который снижает пользу от этого продукта почти вдвое. Исследование Университета Ньюкасла показало: чтобы сохранить максимум питательных веществ, важно правильно хранить и готовить яйца.
Вечный спор: где хранить яйца — в холодильнике или просто на кухонной полке? По результатам анализа британских исследователей, оптимальный способ — охлаждение. После сравнения двух групп яиц (одни хранились в холодильнике, другие — при комнатной температуре), учёные пришли к выводу:
"Если вы хотите сохранить больше витамина D, яйца нужно хранить в холодильнике", — объясняет профессор Том Хилл, ведущий автор исследования.
Охлаждение помогает замедлить окислительные процессы, которые при тёплом хранении снижают уровень витамина D в желтке.
Но и способ приготовления играет ключевую роль. Слишком долгая термообработка разрушает часть витамина D. Поэтому, если вы хотите получить максимум пользы, выбирайте более щадящие методы:
— варите яйца всмятку,
— жарьте на слабом огне,
— избегайте длительной запеканки или омлетов при высокой температуре.
Чем дольше и интенсивнее термическое воздействие, тем меньше остаётся витаминов. Даже у полезной еды есть свои правила — и теперь вы знаете, как извлечь из яиц максимум.
Яйцо́ — распространённый пищевой продукт.
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