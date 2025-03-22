Продукты, которые становятся опасными после микроволновки

2:07 Your browser does not support the audio element. Еда

Экономия времени — причина, по которой многие повторно разогревают еду. Но не все продукты безопасны для повторного подогрева. Некоторые из них могут вызывать пищевые отравления или накапливать токсичные вещества. По словам диетолога Харини Бала, есть как минимум два продукта и один напиток, которые не стоит разогревать повторно ни в микроволновке, ни на плите.

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Шпинат

Шпинат содержит щавелевую кислоту — безопасную при употреблении в сыром виде. Но при повторном нагревании это вещество кристаллизуется и может становиться токсичным. В больших дозах щавелевая кислота увеличивает риск образования камней в почках. Кроме того, при нагревании в шпинате повышается уровень нитратов. А при повторной термической обработке нитраты превращаются в нитрозамины — вещества, которые связаны с риском развития онкологии.

"Не разогревайте шпинат — ешьте его сразу после приготовления", — советует диетолог.

Рис

Наиболее опасный продукт для повторного подогрева — варёный рис. При остывании в нём могут начать развиваться споры бактерии Bacillus cereus. Эти споры устойчивы к высокой температуре и не погибают при повторном нагревании. В результате могут появиться симптомы пищевого отравления: рвота, понос, тошнота, боли в животе.

Чтобы снизить риск заражения, рис нужно либо съесть в течение двух часов после варки, либо сразу убрать в холодильник в герметичной ёмкости. Хранить при комнатной температуре его нельзя — особенно в течение нескольких часов.

Чай

Повторно разогревать чай — плохая идея. При нагреве в нём разрушаются антиоксиданты, а количество дубильных веществ (танинов) возрастает. Это делает напиток более горьким и может снизить усвоение железа. Кроме того, при повторном подогреве могут активизироваться бактерии, ранее безвредные, что создаёт угрозу для здоровья.

Уточнения

Микроволно́вая печь (микроволно́вка) или СВЧ-печь - электроприбор, позволяющий совершать разогрев водосодержащих веществ благодаря электромагнитному излучению дециметрового диапазона (обычно с частотой 2450 МГц) и предназначенный для быстрого приготовления, подогрева или размораживания пищи.

