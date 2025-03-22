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Шампиньоны будут как в ресторане: простой трюк перед готовкой

1:45
Еда

Вы замечали, что даже в самых дорогих ресторанах шампиньоны всегда выглядят аппетитно, без водянистости и вялости? Секрет не в дорогих сортах или специальной сковороде, а в одном простом правиле, о котором дома часто забывают.

Шампиньоны
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Шампиньоны

Грибы нельзя мыть под водой

Шампиньоны — пористые, как губка. Стоит промыть их под краном, и они моментально впитают влагу. В результате — никакой румяной корочки, меньше аромата и неприятная текстура. Всё, что нужно: аккуратно протереть шляпки сухой салфеткой или мягкой щёткой, удалив остатки земли.

Минимум обработки — максимум вкуса

Перед готовкой достаточно срезать нижнюю часть ножки. Если грибы хранились больше пары дней, срез делайте чуть глубже — это убирает подсохшие и горьковатые волокна. Затем тонко снимите кожицу со шляпки, начиная от края к центру — это поможет сохранить плотную структуру и насыщенный вкус.

Что делать, если грибы уже намокли

Такое случается. В этом случае просто промокните их бумажным полотенцем и оставьте на 10-15 минут на воздухе. Главное — не спешите выкладывать их на сковороду, иначе получите не поджарку, а тушёные кусочки.

Как продлить свежесть шампиньонов

Храните грибы в бумажном пакете в холодильнике — это не даст им заплесневеть или размякнуть. А если кожица на шляпке плохо отделяется, просто уберите грибы в морозилку на 10 минут: после этого она снимется без усилий.

Попробуйте этот метод — и обычные шампиньоны станут вашим любимым ингредиентом для пасты, супов или сливочных соусов. Просто, быстро и вкусно — как в ресторане.

Уточнения

Шампиньо́н (также печерица, лат. Agaricus) — род пластинчатых грибов семейства шампиньоновые (агариковые) (лат. Agaricaceae).

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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