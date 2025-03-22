Секретный рецепт десерта: всего 3 ингредиента, а эффект вау

1:19 Your browser does not support the audio element. Еда

Кто сказал, что вкусный десерт — это обязательно сливки, ягоды и тонна сахара? На самом деле, всё, что нужно, — это банан, арахисовая паста и тёмный шоколад. Разомните банан вилкой, добавьте пару ложек пасты, хорошо перемешайте и слепите из массы небольшие шарики. Обмакните их в растопленный шоколад и уберите в морозилку хотя бы на час. Получится домашнее мороженое с насыщенным вкусом, перед которым не устоят даже самые привередливые гости.

Фото: commons.wikimedia.org by Storye book, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ марципан

Если арахис вам противопоказан, замените пасту на подсолнечную или тахини — вкус изменится, но текстура останется такой же приятной. А вместо банана можно взять авокадо — масса получится ещё более кремовой. Хотите веганский вариант? Просто используйте шоколад без молока.

Из этих же ингредиентов легко приготовить полезные конфеты. Нужно лишь смешать банан, пасту и кокосовую стружку, сформировать небольшие кубики и обвалять их в какао. Храните в морозилке — и у вас всегда будет под рукой быстрый, вкусный и абсолютно guilt-free перекус. Такой десерт не только радует вкус, но и готовится в одно касание — без плиты, миксера и грязной посуды.

Уточнения

Конфе́ты (итал. confetto < лат. confectus - изготовленный), конфетные изделия - кондитерские изделия с высоким содержанием сахара и мягкой (в отличие от карамельных изделий) консистенцией.

