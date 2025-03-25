Секрет тирамису не в сыре и не в кофе — всё решает один шаг, который часто упускают

2:01 Your browser does not support the audio element. Еда

Тирамису уже давно стал символом гастрономического удовольствия, но мало кто знает, сколько в нём легенд, недосказанностей и, конечно, сливок.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Тирамису

Немного сладкой истории

Споры о происхождении тирамису продолжаются до сих пор. Одни утверждают, что лакомство появилось ещё в XVII веке в городе Сиенна, когда местные кондитеры решили побаловать герцога Козимо III Медичи. Десерт получился таким нежным, что его прозвали zuppa del duca - "суп герцога".

По другой версии, тирамису появился лишь в XX веке. Его "отцами" называют сразу нескольких кондитеров: Роберто Лингуанотто, Карминантонио Яннаконе и Адо Кампеолю. Кто был первым — остаётся загадкой, но одно ясно точно: родина тирамису — Италия.

Кстати, само название происходит от выражения tira mi sù, что переводится как "подними меня вверх" — то есть подними настроение. С этим десертом — это гарантировано.

Как приготовить настоящий домашний тирамису

Вам понадобятся:

300-350 г печенья савоярди

600 г маскарпоне

450 мл крепкого кофе

4 яичных желтка

120 г сахара

какао-порошок — для финального штриха

Пошагово:

Заварите кофе, добавьте 2 ст. л. сахара, остудите. Взбейте желтки с оставшимся сахаром до пышности. Введите маскарпоне и снова взбейте до кремовой консистенции. В стеклянную форму уложите часть крема. Савоярди окунайте в кофе на 1-2 секунды, выкладывайте поверх. Чередуйте слои: крем — печенье — крем — печенье. Завершите десерт кремом и посыпьте какао. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

Можно подавать и на следующий день — вкус только выиграет.

Уточнения

Маскарпо́не (итал. mascarpone) — итальянский сливочный сыр. Происходит из региона Ломбардия. Считается, что впервые его стали делать в области между городками Лоди и Аббиатеграссо к юго-западу от Милана в конце XVI — начале XVII века. Часто используется в приготовлении чизкейков, тирамису и других десертов.



