Секрет тирамису не в сыре и не в кофе — всё решает один шаг, который часто упускают

Тирамису уже давно стал символом гастрономического удовольствия, но мало кто знает, сколько в нём легенд, недосказанностей и, конечно, сливок.
Споры о происхождении тирамису продолжаются до сих пор. Одни утверждают, что лакомство появилось ещё в XVII веке в городе Сиенна, когда местные кондитеры решили побаловать герцога Козимо III Медичи. Десерт получился таким нежным, что его прозвали zuppa del duca - "суп герцога".
По другой версии, тирамису появился лишь в XX веке. Его "отцами" называют сразу нескольких кондитеров: Роберто Лингуанотто, Карминантонио Яннаконе и Адо Кампеолю. Кто был первым — остаётся загадкой, но одно ясно точно: родина тирамису — Италия.
Кстати, само название происходит от выражения tira mi sù, что переводится как "подними меня вверх" — то есть подними настроение. С этим десертом — это гарантировано.
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Пошагово:
Можно подавать и на следующий день — вкус только выиграет.
Маскарпо́не (итал. mascarpone) — итальянский сливочный сыр. Происходит из региона Ломбардия. Считается, что впервые его стали делать в области между городками Лоди и Аббиатеграссо к юго-западу от Милана в конце XVI — начале XVII века. Часто используется в приготовлении чизкейков, тирамису и других десертов.
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