Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Смелые комбинации цветов в макияже, которые должны быть у вас в арсенале этой весной
Кулинарный соблазн, который портит технику — что не стоит жарить в аэрогриле, даже если очень хочется
ТОП-5 советских грузовиков с наилучшей обзорностью  
Сиамская кошка поменяла цвет? Вот почему это происходит
Воздушные шары, средневековый замок и железная дорога — и всё в одном месте
Сладкая провокация: рассказываем, как заставить крыжовник дать максимум вкуса
Как сдать квартиру дороже, не вкладываясь в ремонт: 10 хитростей, которые работают
Девочка нашла на прогулке камень — он оказался древним амулетом с тайным символом
Сопоставимо с площадью Турина! Новый завод BYD вместит в себя город

Секрет тирамису не в сыре и не в кофе — всё решает один шаг, который часто упускают

2:01
Еда

Тирамису уже давно стал символом гастрономического удовольствия, но мало кто знает, сколько в нём легенд, недосказанностей и, конечно, сливок.

Тирамису
Фото: commons.wikimedia.org by Alexis Fam, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тирамису

Немного сладкой истории

Споры о происхождении тирамису продолжаются до сих пор. Одни утверждают, что лакомство появилось ещё в XVII веке в городе Сиенна, когда местные кондитеры решили побаловать герцога Козимо III Медичи. Десерт получился таким нежным, что его прозвали zuppa del duca - "суп герцога".

По другой версии, тирамису появился лишь в XX веке. Его "отцами" называют сразу нескольких кондитеров: Роберто Лингуанотто, Карминантонио Яннаконе и Адо Кампеолю. Кто был первым — остаётся загадкой, но одно ясно точно: родина тирамису — Италия.

Кстати, само название происходит от выражения tira mi sù, что переводится как "подними меня вверх" — то есть подними настроение. С этим десертом — это гарантировано.

Как приготовить настоящий домашний тирамису

Вам понадобятся:

  • 300-350 г печенья савоярди
  • 600 г маскарпоне
  • 450 мл крепкого кофе
  • 4 яичных желтка
  • 120 г сахара
  • какао-порошок — для финального штриха

Пошагово:

  1. Заварите кофе, добавьте 2 ст. л. сахара, остудите.
  2. Взбейте желтки с оставшимся сахаром до пышности.
  3. Введите маскарпоне и снова взбейте до кремовой консистенции.
  4. В стеклянную форму уложите часть крема.
  5. Савоярди окунайте в кофе на 1-2 секунды, выкладывайте поверх.
  6. Чередуйте слои: крем — печенье — крем — печенье.
  7. Завершите десерт кремом и посыпьте какао.
  8. Поставьте в холодильник минимум на 2 часа.

Можно подавать и на следующий день — вкус только выиграет.

Уточнения

Маскарпо́не (итал. mascarpone) — итальянский сливочный сыр. Происходит из региона Ломбардия. Считается, что впервые его стали делать в области между городками Лоди и Аббиатеграссо к юго-западу от Милана в конце XVI — начале XVII века. Часто используется в приготовлении чизкейков, тирамису и других десертов.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
Туризм
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это? Аудио 
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки
Садоводство, цветоводство
Как избавиться от проволочника без ядов и химии — проверенные ловушки Аудио 
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации? Любовь Степушова Проект Як-242: несостоявшийся конкурент самолётов Ту-204 и МС-21 Дмитрий Плотников Однажды ещё что-нибудь произойдёт: Театр Моссовета вспомнил Сергея Юрского историями, юморесками и сценами из фильмов Анжела Якубовская
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Не знаете, какую собаку завести в квартире? Вот 7 лучших вариантов
Последние материалы
Смелые комбинации цветов в макияже, которые должны быть у вас в арсенале этой весной
Кулинарный соблазн, который портит технику — что не стоит жарить в аэрогриле, даже если очень хочется
ТОП-5 советских грузовиков с наилучшей обзорностью  
Сиамская кошка поменяла цвет? Вот почему это происходит
Воздушные шары, средневековый замок и железная дорога — и всё в одном месте
Президент Аргентины дал указание рассекретить архивы по нацистским преступникам. Будут ли сенсации?
Сладкая провокация: рассказываем, как заставить крыжовник дать максимум вкуса
Как сдать квартиру дороже, не вкладываясь в ремонт: 10 хитростей, которые работают
Девочка нашла на прогулке камень — он оказался древним амулетом с тайным символом
Сопоставимо с площадью Турина! Новый завод BYD вместит в себя город
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.