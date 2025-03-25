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Пасха по-дубайски: десерт с фисташками, который смёл рынок

1:32
Еда

После дубайского шоколада в кулинарный мир пришёл новый герой — дубайский кулич. И он уже стал настоящей сенсацией. В соцсетях кадры с фисташковыми десертами появляются быстрее, чем они успевают остыть, а в Москве — ажиотаж и рекордные цены.

кулич
Фото: Freepik by pressahotkey is licensed under Рublic domain
кулич

Внутри — восток, снаружи — глянец

В основе — всё, что мы любим: шоколад, нежное тесто, глазурь. Но в ход пошли и неожиданные ингредиенты: фисташковая мука, растопленный шоколад, лепестки орехов и фисташковая глазурь. Некоторые кондитеры добавляют даже хрустящее катаифи — тончайшие нити теста, которые обычно встречаются в восточных сладостях.

Цены кусаются — но и кулич не простой

В Москве за месяц до Пасхи спрос подскочил настолько, что один кулич продают по 5,5 тысяч рублей. При этом найти его — уже задача не из лёгких. Люди бронируют заранее, а некоторые пекарни формируют списки ожидания.

Идея пришла из Челябинской области

Авторами рецепта оказались вовсе не эмиратские пекари. Новый тренд придумала кондитер Екатерина Абрамова из Челябинской области. Именно она первой соединила восточную текстуру с пасхальными традициями, добавив в начинку фисташковую пасту и хрустящий слой катаифи. Так классика обрела новый вкус — модный, яркий и дорогой.

Уточнения

Па́сха также Воскресе́ние Христо́во, или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.
 

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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