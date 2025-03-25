Пасха по-дубайски: десерт с фисташками, который смёл рынок

После дубайского шоколада в кулинарный мир пришёл новый герой — дубайский кулич. И он уже стал настоящей сенсацией. В соцсетях кадры с фисташковыми десертами появляются быстрее, чем они успевают остыть, а в Москве — ажиотаж и рекордные цены.
В основе — всё, что мы любим: шоколад, нежное тесто, глазурь. Но в ход пошли и неожиданные ингредиенты: фисташковая мука, растопленный шоколад, лепестки орехов и фисташковая глазурь. Некоторые кондитеры добавляют даже хрустящее катаифи — тончайшие нити теста, которые обычно встречаются в восточных сладостях.
В Москве за месяц до Пасхи спрос подскочил настолько, что один кулич продают по 5,5 тысяч рублей. При этом найти его — уже задача не из лёгких. Люди бронируют заранее, а некоторые пекарни формируют списки ожидания.
Авторами рецепта оказались вовсе не эмиратские пекари. Новый тренд придумала кондитер Екатерина Абрамова из Челябинской области. Именно она первой соединила восточную текстуру с пасхальными традициями, добавив в начинку фисташковую пасту и хрустящий слой катаифи. Так классика обрела новый вкус — модный, яркий и дорогой.
Па́сха также Воскресе́ние Христо́во, или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.
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