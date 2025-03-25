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Раскатал — и праздник на столе: тесто, которое выручит в любой день

2:13
Еда

Слоёное тесто из магазина — удобно, но слишком предсказуемо. А вот домашнее — это аромат, текстура, любовь и вкус, которого никогда не будет в пластике. Да, оно требует немного терпения, но результат всегда оправдывает усилия. Причём — с первого раза.

тесто
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
тесто

Суть слоёного чуда — в двух тестах и правильной "упаковке"

Основной секрет — чередование пластов теста и жира. В этом рецепте используются два вида теста: одно — "масляное", второе — основное. В тандеме они создают тот самый рассыпчатый эффект, когда слой за слоем отделяется под вилкой, а пирог трещит от хруста.

Ингредиенты простые, как в бабушкиной тетради

Тесто №1 (жирное):

  • 200 г маргарина (обязательно холодного)
  • ⅔ стакана муки

Тесто №2 (основное):

  • 2 стакана муки
  • 1 яйцо
  • 180 мл холодной воды
  • 1/4 ч. л. уксуса
  • щепотка соли

Пошагово: как собрать слоёную магию

  1. Тесто №1: маргарин нарезать, быстро перемешать с мукой до однородности.
  2. Тесто №2: муку смешать с солью и уксусом. Яйцо взбить с водой, влить в муку. Замесить мягкое, эластичное тесто.
  3. Раскатать тесто №2 в прямоугольник. В центр положить тесто №1, сформированное в "шайбу". Завернуть в "конверт".
  4. Убрать в холодильник на 30 минут (накрывать не нужно).
  5. Выложить на стол швом вниз, раскатать, снова сложить в конверт и — снова в холодильник на 30 минут.
  6. Повторить ещё раз — раскатать, свернуть, охладить.

После третьей "складки" тесто готово. Можно использовать сразу или заморозить — структура от этого только выиграет.

Вариантов — море, результат — всегда праздник

Круассаны, слойки с яблоками, пироги с мясом или сыром, тарталетки и даже домашние наполеоны — всё это начинается с одной простой заготовки. Домашнее слоёное тесто — это не просто рецепт, это семейная традиция, вкус которой невозможно купить в магазине.

Уточнения

Слоёное тесто — тесто, используемое при выпечке слоёных пирожков, булочек, самсы, других кулинарных изделий. Характерной особенностью слоёного теста является то, что основным его компонентом является масло (животное или растительное), составляющее по весу почти столько же, сколько и мука. «Слойкой» на профессиональном языке кулинаров может называться само тесто.

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Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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