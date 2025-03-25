Зачем сыпать килограмм соли в духовку — и как это делает курицу вкуснее

Курица, запечённая прямо на соли, — звучит почти как кулинарная провокация. Без маринадов, без масла, без лишней суеты. Просто тушка, соль и духовка. Но за этим простым рецептом скрывается весьма продуманный метод.
Секрет в толстом слое соли, на который выкладывается курица. Соль здесь не для вкуса, а для равномерного и деликатного нагрева. Она абсорбирует излишки влаги и жира, благодаря чему мясо остаётся сочным, а кожица — румяной и хрустящей. Это словно запекание на природной "грелке", которая не перегревает и не пересушивает.
Берёте упаковку соли, высыпаете в форму ровным слоем. Сверху кладёте курицу — целиком. Отправляете в духовку, разогретую до 200°C, и забываете на 1-1,5 часа. Никакого масла, фольги или рукава. Только жара и кристаллы.
После запекания курицу лучше сразу переложить в другую посуду, чтобы она не впитала лишнюю соль с поверхности. Людям с ограничениями по натрию стоит быть осторожнее: даже если соль не касается мяса напрямую, часть может проникнуть.
И да — соль после запекания повторно использовать нельзя. Она впитала жир, влагу и всё, что отдала курица. Её место теперь — в мусорном ведре.
Ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Их разводят ради получения мяса и яиц; кроме того, от них получают перья и пух.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?