Зачем сыпать килограмм соли в духовку — и как это делает курицу вкуснее

1:43 Your browser does not support the audio element. Еда

Курица, запечённая прямо на соли, — звучит почти как кулинарная провокация. Без маринадов, без масла, без лишней суеты. Просто тушка, соль и духовка. Но за этим простым рецептом скрывается весьма продуманный метод.

Фото: flickr.com by James D Kirk, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Запечённая курица

Как это работает

Секрет в толстом слое соли, на который выкладывается курица. Соль здесь не для вкуса, а для равномерного и деликатного нагрева. Она абсорбирует излишки влаги и жира, благодаря чему мясо остаётся сочным, а кожица — румяной и хрустящей. Это словно запекание на природной "грелке", которая не перегревает и не пересушивает.

Готовится просто — как в будни, так и на праздник

Берёте упаковку соли, высыпаете в форму ровным слоем. Сверху кладёте курицу — целиком. Отправляете в духовку, разогретую до 200°C, и забываете на 1-1,5 часа. Никакого масла, фольги или рукава. Только жара и кристаллы.

Чем радует этот способ

Простота: ни маринования, ни заморочек

Без масла и излишков жира

Сочный, натуральный вкус

Хрустящая корочка как в лучших ресторанах

Но есть нюансы

После запекания курицу лучше сразу переложить в другую посуду, чтобы она не впитала лишнюю соль с поверхности. Людям с ограничениями по натрию стоит быть осторожнее: даже если соль не касается мяса напрямую, часть может проникнуть.

И да — соль после запекания повторно использовать нельзя. Она впитала жир, влагу и всё, что отдала курица. Её место теперь — в мусорном ведре.

Уточнения

Ку́рица — самая многочисленная и распространённая домашняя птица, а в XXI веке — самый многочисленный на Земле вид птиц. Их разводят ради получения мяса и яиц; кроме того, от них получают перья и пух.



