Пасха без вреда для фигуры — этот ПП-кулич просят добавки даже дети

Пасха — это не только светлый праздник, но и серьёзное испытание для тех, кто старается придерживаться правильного питания. Но радовать себя вкусным куличом можно и без вреда для фигуры. Есть отличный рецепт: без белой муки, сахара, масла и дрожжей — вкус остаётся, лишние калории уходят.

Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain кулич

Ингредиенты, которые не подведут

100 г рисовой муки

50 г кукурузной муки

5 г разрыхлителя

150 мл обезжиренного кефира

3 куриных яйца

3 ст. л. эритрита или другого сахарозаменителя

1 горсть изюма (по желанию можно добавить орехи, курагу или чернослив)

Процесс приготовления — проще, чем кажется

Отделите белки от желтков. К желткам добавьте кефир и эритрит, хорошо перемешайте. Смешайте два вида муки с разрыхлителем, просейте и соедините с жидкой смесью. Добавьте сухофрукты и орехи. Взбейте белки до устойчивых пиков и аккуратно введите в основное тесто. Переложите массу в силиконовую форму, заполнив её на ⅔. Выпекайте при температуре 180°C около 40-45 минут.

Украшение — в стиле ПП

Когда кулич остынет, украсьте его горьким шоколадом, домашней глазурью без сахара или чуть-чуть посыпки — для красоты, а не для калорий.

Такой кулич подойдёт и тем, кто считает КБЖУ, и тем, кто просто хочет побаловать себя без вреда для здоровья. И да, на вкус он совсем не "диетический".

Уточнения

Па́сха также Воскресе́ние Христо́во, или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.



