Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мягкая посадка или жёсткая авария: почему ставки на фондовом рынке опасно оптимистичны
Забудьте про гантели: это упражнение работает не хуже, но безопаснее
Стриженову обрадовала новость об освобождении Ефремова: Миша, мы тебя ждём
Не нужны ни гантели, ни тренер — вот как добиться стройного тела дома
Цифровой прорыв России! Москва диктует новые тренды — эксперт раскрыл секрет успеха
Мошки атаковали итальянский Орбетелло! Туристический сезон на грани срыва
Молодёжь уходит в монастырь: новый тренд появился среди россиян
Поразмышляв на чистом воздухе, Борис Николаевич еще раз доказал, что его инстинкт власти не притупился... — писала газета Аргументы и факты 25 марта 1998 года
Вы всё время мыли окна неправильно: эксперт по клинингу рассказал, как надо

Пасха без вреда для фигуры — этот ПП-кулич просят добавки даже дети

Еда

Пасха — это не только светлый праздник, но и серьёзное испытание для тех, кто старается придерживаться правильного питания. Но радовать себя вкусным куличом можно и без вреда для фигуры. Есть отличный рецепт: без белой муки, сахара, масла и дрожжей — вкус остаётся, лишние калории уходят.

кулич
Фото: Freepik by chandlervid85 is licensed under Рublic domain
кулич

Ингредиенты, которые не подведут

  • 100 г рисовой муки
  • 50 г кукурузной муки
  • 5 г разрыхлителя
  • 150 мл обезжиренного кефира
  • 3 куриных яйца
  • 3 ст. л. эритрита или другого сахарозаменителя
  • 1 горсть изюма (по желанию можно добавить орехи, курагу или чернослив)

Процесс приготовления — проще, чем кажется

  1. Отделите белки от желтков.
  2. К желткам добавьте кефир и эритрит, хорошо перемешайте.
  3. Смешайте два вида муки с разрыхлителем, просейте и соедините с жидкой смесью.
  4. Добавьте сухофрукты и орехи.
  5. Взбейте белки до устойчивых пиков и аккуратно введите в основное тесто.
  6. Переложите массу в силиконовую форму, заполнив её на ⅔.
  7. Выпекайте при температуре 180°C около 40-45 минут.

Украшение — в стиле ПП

Когда кулич остынет, украсьте его горьким шоколадом, домашней глазурью без сахара или чуть-чуть посыпки — для красоты, а не для калорий.

Такой кулич подойдёт и тем, кто считает КБЖУ, и тем, кто просто хочет побаловать себя без вреда для здоровья. И да, на вкус он совсем не "диетический".

Уточнения

Па́сха также Воскресе́ние Христо́во, или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Данила Фирсов
Данила Фирсов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года
Шоу-бизнес
Удивительное преображение: похудевший на 100 кг сын Сафронова предлагает запретить продажу чипсов людям до 21 года Аудио 
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект
Здоровье
Фисташки заменят очки? Учёные раскрыли неожиданный эффект Аудио 
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Зарубежное кино
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Популярное
Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное

Острая, пряная, согревающая — настойка на хрене и имбире станет украшением любого застолья. Как приготовить напиток с идеальным балансом вкуса?

Настойка с характером: как хрен и имбирь превращают водку в нечто особенное
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Как заваривать кофе, чтобы он был полезным: новое исследование учёных
Эти оладьи сметут со стола за секунду: главный секрет — в необычном сочетании картошки с секретным ингредиентом
Чёрная дыра-монстр несётся к Млечному Пути: 300 тыс. км/с — учёные в шоке
Раскрыта тайна древнего Мегиддо: как находки археологов переплетают Библию и историю Игорь Буккер Возможен ли мир России с Украиной? Виктор Пахомов Армения начинает процесс вступления в Евросоюз. Популизм Пашиняна приведёт к печальным последствиям Любовь Степушова
Надёжность за копейки: машины, которые переживут даже кризис и бездорожье
Привычка, которая портит шины даже в темноте и прохладе — но почти никто об этом не знает
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
После Оскара: Том Круз и Брэд Питт борются за главную актрису Голливуда
Последние материалы
Молодёжь уходит в монастырь: новый тренд появился среди россиян
Поразмышляв на чистом воздухе, Борис Николаевич еще раз доказал, что его инстинкт власти не притупился... — писала газета Аргументы и факты 25 марта 1998 года
Вы всё время мыли окна неправильно: эксперт по клинингу рассказал, как надо
Пасха без вреда для фигуры — этот ПП-кулич просят добавки даже дети
Жизнь в этой стране ЕС к 2030 году станет похожей на ад, — JRF
Хабиб назвал своё отличие от других бойцов
Гладиолусы: когда и как правильно сажать для богатого цветения
Венгерская нефть против импорта: какие планы у MOL на следующие 5 лет
Один раз в год — и вы спокойны: что покажет женский чекап
Тихие убийцы вен: врач перечислил напитки, ухудшающие состояние при варикозе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.