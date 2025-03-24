Пасха без вреда для фигуры — этот ПП-кулич просят добавки даже дети

Пасха — это не только светлый праздник, но и серьёзное испытание для тех, кто старается придерживаться правильного питания. Но радовать себя вкусным куличом можно и без вреда для фигуры. Есть отличный рецепт: без белой муки, сахара, масла и дрожжей — вкус остаётся, лишние калории уходят.
Когда кулич остынет, украсьте его горьким шоколадом, домашней глазурью без сахара или чуть-чуть посыпки — для красоты, а не для калорий.
Такой кулич подойдёт и тем, кто считает КБЖУ, и тем, кто просто хочет побаловать себя без вреда для здоровья. И да, на вкус он совсем не "диетический".
Па́сха также Воскресе́ние Христо́во, или Све́тлое Христо́во Воскресе́ние — древнейший и самый важный христианский праздник.
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