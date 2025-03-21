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Неожиданная польза кожуры банана: скрытый суперфуд прямо у вас дома

1:46
Еда

Мы привыкли есть только мягкую мякоть банана, а кожуру без сожаления выбрасывать. Но, возможно, пришло время пересмотреть эту привычку.

Банан
Фото: freepik.com by lifeforstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Банан

Многие знают, что бананы богаты калием, витаминами, клетчаткой и идеально подходят для смузи, десертов или белковых коктейлей. Но вот что удивительно — всё это есть и в их кожуре, которую мы обычно даже не рассматриваем как пищу.

А зря. В некоторых странах, например, в Индии, кожуру банана едят уже много лет. Да, она грубее, слегка горчит и богата волокнами, но это не мешает ей быть ценным источником полезных веществ.

В кожуре банана содержатся витамины B6 и B12, магний, калий, растительный белок и большое количество клетчатки. И что особенно интересно — её можно не только есть, но и готовить: тушить, жарить, варить или добавлять в смузи. Просто измельчите кожуру блендером — и у вас получится питательная основа для напитков или выпечки.

Кроме того, по данным исследования 2011 года, банановая кожура может очищать воду от токсинов. Это делает её не только полезной, но и экологически значимой.

Не стоит забывать и про экологический аспект: кожура — это органический продукт, и её переработка помогает сократить количество бытовых отходов. Особенно актуально это сейчас, когда миру грозит исчезновение популярного сорта банана Cavendish.

Так что в следующий раз, когда съедите банан, подумайте: может, кожуре тоже стоит дать шанс? Она может сделать ваш рацион интереснее, полезнее — и экологичнее.

Уточнения

Бана́н — название съедобных плодов культивируемых растений рода Банан (Musa).

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Автор Карина Губанова
Карина Губанова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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