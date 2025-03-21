ТОП-5 популярных сегодня советских блюд на ужин от бабушек

1:55 Your browser does not support the audio element. Еда

Советская кухня — это уют, домашний вкус и простота.

Фото: commons.wikimedia.org by Lahana_sarma.JPG: Vitaan26, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Голубцы

Многие рецепты, которыми угощали нас бабушки, остаются актуальными и сегодня. Эти блюда готовятся из простых ингредиентов, сытные и душевные — именно такие, какими должны быть домашние ужины. Представляем ТОП-5 ужинов от советских бабушек, которые до сих пор любят в российских семьях.

1. Картофельное пюре с котлетами

Классика на все времена: нежное пюре и домашние котлеты из фарша (часто с добавлением хлеба и лука).

Простое, вкусное и сытное блюдо, которое любят дети и взрослые.

2. Тушёная капуста с мясом

Популярный бабушкин ужин — капуста тушится с луком, морковью и кусочками свинины или говядины.

Можно подавать с хлебом или картошкой. Сытно, вкусно и недорого.

3. Гречка с подливой и курицей

Гречневая крупа часто была на столе в СССР, особенно в сочетании с курицей или печенью и домашней подливой.

Лёгкое и полезное блюдо, которое готовится быстро.

4. Голубцы

Сытное и ароматное блюдо, которое согреет в любую погоду. Фарш с рисом, завернутый в капустные листья, тушится в томатном соусе.

Голубцы — это не только вкусно, но и полезно.

5. Запеканка из картошки с фаршем или овощами

Картофельная запеканка — любимое блюдо во многих семьях. Бабушки часто делали её в духовке, чередуя слои картошки, фарша и лука, иногда с сыром или сметаной сверху.

Эти блюда — лишь малая часть богатого кулинарного наследия советских бабушек. Они напоминают о прошлом и продолжают радовать нас своим вкусом и простотой.