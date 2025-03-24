Никаких сложностей: готовим салат с фасолью, помидорами и вкуснейшей заправкой

2:04 Your browser does not support the audio element. Еда

Этот фасолевый салат с помидорами-черри — идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить что-то простое, но при этом невероятно вкусное и полезное. Сочетание трёх видов фасоли с зеленью и специями делает этот салат ярким и насыщенным, а заправка из чеснока, розмарина и лайма придаёт особую пикантность. Отличный выбор как для лёгкого ужина, так и для ужина с друзьями!

Фото: commons.wikimedia.org by Cajsa Lilliehook, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Салат из фасоли и овощей

Ингредиенты (на 8 порций):

Фасоль белая консервированная (промытая) — 450 г

Фасоль красная консервированная (промытая) — 450 г

Фасоль черная консервированная (промытая) — 420 г

Помидоры-черри (резаные на половинки) — 1 стакан

Петрушка свежая (рубленая) — 0,5 стакана

Лук зеленый (резаный) — 0,25 стакана

Для заправки:

Уксус яблочный — 2 ст. л.

Сок лайма — 2 ст. л.

Дижонская горчица — 1 ч. л.

Сахар — 0,5 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец черный молотый — по вкусу

Масло оливковое — 0,25 стакана

Чеснок (резаный полосками) — 3 зубка

Розмарин свежий (рубленый) — 1 веточка

Приготовление:

В сотейнике разогрейте оливковое масло. Добавьте розмарин и чеснок, жарьте около 3 минут до появления аромата. Снимите сотейник с плиты и оставьте его на 20 минут при комнатной температуре. После этого процедите масло через сито в миску. В получившееся чесночное масло добавьте яблочный уксус, сок лайма, дижонскую горчицу и сахар. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте заправку. В заправку выложите все виды фасоли, нарезанные помидоры-черри, петрушку и зеленый лук. Перемешайте и подавайте салат сразу же, наслаждаясь свежим и насыщенным вкусом.

Уточнения

Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.

