Никаких сложностей: готовим салат с фасолью, помидорами и вкуснейшей заправкой

Этот фасолевый салат с помидорами-черри — идеальный вариант для тех, кто хочет приготовить что-то простое, но при этом невероятно вкусное и полезное. Сочетание трёх видов фасоли с зеленью и специями делает этот салат ярким и насыщенным, а заправка из чеснока, розмарина и лайма придаёт особую пикантность. Отличный выбор как для лёгкого ужина, так и для ужина с друзьями!
Фото: commons.wikimedia.org by Cajsa Lilliehook, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Салат из фасоли и овощей
Ингредиенты (на 8 порций):
Фасоль белая консервированная (промытая) — 450 г
Фасоль красная консервированная (промытая) — 450 г
Фасоль черная консервированная (промытая) — 420 г
Помидоры-черри (резаные на половинки) — 1 стакан
Петрушка свежая (рубленая) — 0,5 стакана
Лук зеленый (резаный) — 0,25 стакана
Для заправки:
Уксус яблочный — 2 ст. л.
Сок лайма — 2 ст. л.
Дижонская горчица — 1 ч. л.
Сахар — 0,5 ч. л.
Соль — по вкусу
Перец черный молотый — по вкусу
Масло оливковое — 0,25 стакана
Чеснок (резаный полосками) — 3 зубка
Розмарин свежий (рубленый) — 1 веточка
Приготовление:
В сотейнике разогрейте оливковое масло. Добавьте розмарин и чеснок, жарьте около 3 минут до появления аромата.
Снимите сотейник с плиты и оставьте его на 20 минут при комнатной температуре. После этого процедите масло через сито в миску.
В получившееся чесночное масло добавьте яблочный уксус, сок лайма, дижонскую горчицу и сахар. Посолите и поперчите по вкусу. Хорошо перемешайте заправку.
В заправку выложите все виды фасоли, нарезанные помидоры-черри, петрушку и зеленый лук. Перемешайте и подавайте салат сразу же, наслаждаясь свежим и насыщенным вкусом.
Уточнения
Фасо́ль (лат. Phaséolus) — типовой род растений семейства Бобовые (Fabaceae), объединяющий около 97 видов в более тёплых областях обоих полушарий.