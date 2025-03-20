Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Весенний уход за малиной: что добавить в почву для рекордного урожая
Созданы кристаллы, которые могут изменить будущее квантовых технологий
Сколько нужно ходить, чтобы живот стал плоским? Вот ответ
Врач оценила оздоровительный напиток Садальского, который он пьёт по утрам
АКПП, живи: как продлить жизнь автоматической коробке передач
Масла, спреи и лосьоны: парфюмерный бум 2025 года — что выбрать?
Может ли Анапа оправиться к лету
Завидуйте молча! ЕвроСМИ пишут о российской экспансии в Китае — рынок наводнён товарами под брендом Сделано в России
Модные кухни 2025 — двухцветные решения, которые сделают интерьер эффектным

Рис, который не вредит фигуре и сахару: секрет правильного приготовления

2:11
Еда

Белый рис — один из самых потребляемых продуктов в мире, особенно в странах Азии. Однако его высокий гликемический индекс (ГИ) может вызывать резкие повышения уровня глюкозы в крови, что особенно важно для людей с диабетом или тех, кто стремится контролировать уровень сахара. Существует несколько способов приготовления белого риса, которые помогают снизить его ГИ и, соответственно, уменьшить влияние на уровень глюкозы в крови, сообщает MedPulse.

Рис
Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Охлаждение после варки

Исследования показывают, что охлаждение вареного белого риса способствует ретроградации крахмала, превращая его в устойчивый крахмал. Этот тип крахмала медленнее переваривается, что снижает ГИ продукта. Таким образом, после варки рекомендуется охладить рис перед употреблением.

Обжарка с маслом

Еще один способ снизить ГИ белого риса — обжарка его с небольшим количеством масла после варки. Жиры взаимодействуют с крахмалом, замедляя его переваривание и снижая скорость повышения уровня глюкозы в крови. Для этого можно использовать такие масла, как оливковое или кокосовое.

Выбор альтернативных сортов риса

Помимо методов приготовления, выбор сорта риса также влияет на его ГИ. Например, бурый рис содержит больше клетчатки и имеет более низкий ГИ по сравнению с белым. Он улучшает обмен веществ и регулирует уровень глюкозы в крови.

Рекомендации по приготовлению бурого риса

Чтобы приготовить бурый рис, его следует промыть, залить водой в соотношении 1:2 и варить на слабом огне около 30 минут. Такой способ приготовления сохраняет его питательные свойства и способствует лучшему контролю уровня сахара в крови.

Контроль уровня глюкозы в крови во многом зависит от выбора продуктов и способов их приготовления. Применяя описанные методы, можно снизить гликемический индекс риса и уменьшить риск резких скачков сахара, что особенно важно для людей с диабетом и тех, кто следит за своим здоровьем.

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Теймур Зейналпур
Теймур Зейналпур — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студент университета РГУ им. А.Н. Косыгина
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Обсудить
Сейчас читают
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Наука и техника
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови Аудио 
Глава Samsung заявил о критической ситуации в компании
Экономика и бизнес
Глава Samsung заявил о критической ситуации в компании Аудио 
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам
Садоводство, цветоводство
Вы тоже поливаете огород вечером? Тогда готовьтесь к проблемам Аудио 
Популярное
Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали

Учёные удивили мир: свиное сало оказалось полезнее, чем считалось раньше. Какие скрытые преимущества оно даёт организму?

Новый взгляд на питание: сало оказалось полезнее, чем думали
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Этот запах ненавидят клещи: вот как обезопасить себя на природе
Очищение, которое старит — ошибки, из-за которых лицо выглядит на 10 лет старше
Кому избегать леса и парки? Клещ предпочитает именно эту группу крови
Как Ту-214 стал главной надеждой российского авиапрома: секреты производства, о которых молчат Дмитрий Плотников Эксперт Юшков рассказал, как России войти в сделку США и Украины по электростанциям Любовь Степушова Тайны древних монстров: как вампиры, оборотни и зомби стали частью нашей культуры Игорь Буккер
Хотите грозди, как на рынке? Вот чем подкармливать виноград весной и летом
Клещи массово селятся в квартирах: не забудьте проверить эти места
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Мучнистая роса на огурцах и кабачках? Этот простой способ спасёт урожай
Последние материалы
Созданы кристаллы, которые могут изменить будущее квантовых технологий
Сколько нужно ходить, чтобы живот стал плоским? Вот ответ
Врач оценила оздоровительный напиток Садальского, который он пьёт по утрам
АКПП, живи: как продлить жизнь автоматической коробке передач
Масла, спреи и лосьоны: парфюмерный бум 2025 года — что выбрать?
Может ли Анапа оправиться к лету
Завидуйте молча! ЕвроСМИ пишут о российской экспансии в Китае — рынок наводнён товарами под брендом Сделано в России
Модные кухни 2025 — двухцветные решения, которые сделают интерьер эффектным
ТОП-6 блюд бабушек СССР внукам на каникулах
Собаки в опасности: смертельный вирус передаётся через землю и воду
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.