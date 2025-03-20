Рис, который не вредит фигуре и сахару: секрет правильного приготовления

2:11 Your browser does not support the audio element. Еда

​Белый рис — один из самых потребляемых продуктов в мире, особенно в странах Азии. Однако его высокий гликемический индекс (ГИ) может вызывать резкие повышения уровня глюкозы в крови, что особенно важно для людей с диабетом или тех, кто стремится контролировать уровень сахара. Существует несколько способов приготовления белого риса, которые помогают снизить его ГИ и, соответственно, уменьшить влияние на уровень глюкозы в крови, сообщает MedPulse.​

Фото: freepik.com by KamranAydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Рис

Охлаждение после варки

Исследования показывают, что охлаждение вареного белого риса способствует ретроградации крахмала, превращая его в устойчивый крахмал. Этот тип крахмала медленнее переваривается, что снижает ГИ продукта. Таким образом, после варки рекомендуется охладить рис перед употреблением.

Обжарка с маслом

Еще один способ снизить ГИ белого риса — обжарка его с небольшим количеством масла после варки. Жиры взаимодействуют с крахмалом, замедляя его переваривание и снижая скорость повышения уровня глюкозы в крови. Для этого можно использовать такие масла, как оливковое или кокосовое.

Выбор альтернативных сортов риса

Помимо методов приготовления, выбор сорта риса также влияет на его ГИ. Например, бурый рис содержит больше клетчатки и имеет более низкий ГИ по сравнению с белым. Он улучшает обмен веществ и регулирует уровень глюкозы в крови. ​

Рекомендации по приготовлению бурого риса

Чтобы приготовить бурый рис, его следует промыть, залить водой в соотношении 1:2 и варить на слабом огне около 30 минут. Такой способ приготовления сохраняет его питательные свойства и способствует лучшему контролю уровня сахара в крови. ​

Контроль уровня глюкозы в крови во многом зависит от выбора продуктов и способов их приготовления. Применяя описанные методы, можно снизить гликемический индекс риса и уменьшить риск резких скачков сахара, что особенно важно для людей с диабетом и тех, кто следит за своим здоровьем.​

Уточнения

Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.