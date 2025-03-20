Рис, который не вредит фигуре и сахару: секрет правильного приготовления

Белый рис — один из самых потребляемых продуктов в мире, особенно в странах Азии. Однако его высокий гликемический индекс (ГИ) может вызывать резкие повышения уровня глюкозы в крови, что особенно важно для людей с диабетом или тех, кто стремится контролировать уровень сахара. Существует несколько способов приготовления белого риса, которые помогают снизить его ГИ и, соответственно, уменьшить влияние на уровень глюкозы в крови, сообщает MedPulse.
Исследования показывают, что охлаждение вареного белого риса способствует ретроградации крахмала, превращая его в устойчивый крахмал. Этот тип крахмала медленнее переваривается, что снижает ГИ продукта. Таким образом, после варки рекомендуется охладить рис перед употреблением.
Еще один способ снизить ГИ белого риса — обжарка его с небольшим количеством масла после варки. Жиры взаимодействуют с крахмалом, замедляя его переваривание и снижая скорость повышения уровня глюкозы в крови. Для этого можно использовать такие масла, как оливковое или кокосовое.
Помимо методов приготовления, выбор сорта риса также влияет на его ГИ. Например, бурый рис содержит больше клетчатки и имеет более низкий ГИ по сравнению с белым. Он улучшает обмен веществ и регулирует уровень глюкозы в крови.
Чтобы приготовить бурый рис, его следует промыть, залить водой в соотношении 1:2 и варить на слабом огне около 30 минут. Такой способ приготовления сохраняет его питательные свойства и способствует лучшему контролю уровня сахара в крови.
Контроль уровня глюкозы в крови во многом зависит от выбора продуктов и способов их приготовления. Применяя описанные методы, можно снизить гликемический индекс риса и уменьшить риск резких скачков сахара, что особенно важно для людей с диабетом и тех, кто следит за своим здоровьем.
Гликемический индекс (ГИ) (англ. glycemic (glycaemic) index, сокращённо GI) — показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы в крови относительно влияния чистой глюкозы.
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