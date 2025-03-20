Тайные угрозы на вашей тарелке: когда сырые продукты становятся опасными​

2:27 Your browser does not support the audio element. Еда

​Задумывались ли вы когда-нибудь, что привычные продукты могут таить в себе опасность, если употреблять их в сыром виде? Рассмотрим некоторые из них.​

Фото: commons.wikimedia.org by Jonathunder, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Салат из брокколи

Сырое молоко: польза или риск

Сторонники сырого молока утверждают, что оно содержит больше питательных веществ и ферментов, чем пастеризованное. Однако отсутствие термической обработки может привести к заражению опасными бактериями, такими как кишечная палочка, листерия и сальмонелла. Это особенно опасно для детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом. Пастеризация уничтожает эти патогены, сохраняя при этом основные питательные свойства молока. ​

Яйца: сырые или приготовленные

Употребление сырых яиц ассоциируется с риском заражения сальмонеллезом. Хотя вероятность этого невелика, особенно в странах с контролируемым производством, риск все же существует. Термическая обработка яиц уничтожает потенциальные патогены, делая их безопасными для потребления.​

Брокколи: варить или есть сырой

Брокколи богата витаминами и минералами, но в сыром виде она содержит гойтрогены — вещества, которые могут влиять на функцию щитовидной железы, особенно у людей с ее нарушениями. Термическая обработка, такая как приготовление на пару, снижает содержание гойтрогенов, сохраняя при этом питательные вещества. ​

Шпинат: сырой или приготовленный

Шпинат известен высоким содержанием оксалатов, которые могут препятствовать усвоению кальция и железа, а также способствовать образованию камней в почках. Приготовление шпината снижает уровень оксалатов, делая минералы более доступными для усвоения. ​

Рыба и мясо: сырые деликатесы или опасность

Суши и тар-тар становятся все популярнее, но употребление сырой рыбы и мяса несет риск заражения паразитами и бактериями. Свежесть и качество продуктов, а также правильная подготовка снижают эти риски, но полностью не устраняют их.​

Хотя сырые продукты могут сохранять некоторые питательные вещества, важно учитывать потенциальные риски для здоровья. Термическая обработка не только улучшает усвояемость многих продуктов, но и уничтожает опасные микроорганизмы, делая пищу безопасной для потребления.

Уточнения

Бро́кколи или Спа́ржевая капу́ста - овощная культура, один из культурных сортотипов вида Капуста огородная.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.