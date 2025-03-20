Пирожки с капустой, как у бабушки — проверенный рецепт

2:48 Your browser does not support the audio element. Еда

Если хочется чего-то вкусного и домашнего, но нет времени возиться с тестом, этот рецепт станет настоящей находкой! Нежные, румяные пирожки с сочной капустной начинкой готовятся быстро и просто. Главное — замесить тесто заранее или сделать сразу двойную порцию, чтобы заморозить часть на будущее. Пока тесто подходит, можно заняться начинкой, а выпекание займет всего 15 минут!

Фото: commons.wikimedia.org by Pannet, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Пирожки

Ингредиенты (на 20 пирожков):

Для теста:

5 стаканов муки + немного для раскатывания

2 стакана нежирного молока

12 г сухих дрожжей

1,5 ст. л. сахара

5 ст. л. растительного масла + немного для смазывания

1 ст. л. сливочного масла для смазывания

1 ч. л. соли

2 желтка для смазывания

Для начинки:

1 небольшой кочан капусты

4 яйца

150 мл жирных сливок

соль по вкусу

Как приготовить пирожки с капустой

Шаг 1: Замешиваем тесто

Молоко нагрейте до 37-39 °С, растворите в нем дрожжи, сахар и соль. В большую миску просейте муку горкой, сделайте в центре углубление. Влейте молоко с дрожжами и растительное масло, замесите мягкое, эластичное тесто. Сформируйте шар, смажьте его растительным маслом, переложите в миску, накройте пленкой и уберите в холодильник на 45 минут.

Шаг 2: Готовим начинку

Капусту тонко нашинкуйте и слегка порубите, чтобы кусочки были короче. Посолите и хорошо помните руками, затем отожмите лишнюю жидкость. Переложите капусту в сотейник, добавьте сливки, перемешайте и тушите на слабом огне, пока она не станет мягкой и вся жидкость не выпарится. Остудите.

Яйца отварите вкрутую (9 минут после закипания), затем опустите в холодную воду. Очистите, нарежьте крупными кусочками и смешайте с капустой.

Шаг 3: Формируем пирожки

Тесто разделите на 16-20 частей, каждую раскатайте в небольшую лепешку. Выложите по ложке начинки, тщательно защипните края.

Шаг 4: Выпекаем

Пирожки выложите на застеленный пергаментом противень, оставляя между ними 2 см. Смешайте растопленное сливочное масло с желтком и чайной ложкой теплой воды, смажьте этой смесью поверхность пирожков. Выпекайте в разогретой до 200 °С духовке 15 минут.

Подавайте горячими или остывшими — в любом виде они останутся невероятно вкусными!

Уточнения

Пиро́г (от праслав. *руrоgъ — «праздничный хлеб», от ст.‑слав. пир — «свадьба», от пити — «пить [хмельное]») — праздничное (свадебное) обрядовое хлебобулочное изделие из теста с начинкой, которое выпекается или жарится.

